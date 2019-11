126. edycja targów kantońskich kształtuje konkurencyjność handlu przez podniesienie jakości nabywców

Xu Bing, rzecznik targów kantońskich i zastępca dyrektora generalnego chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego, podkreślił, że targi kantońskie doświadczyły rosnącej niepewności na rynku, przy czym wystawcy utworzyli nowe możliwości przez odkrywanie rynków wschodzących, co przyczyniło się do większej konkurencyjności na nowych rynkach. Działania te są podobne do ulepszeń i przyspieszenia optymalizacji struktury handlu w Chinach.