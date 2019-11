126. kantonský veletrh přináší novou obchodní konkurenceschopnost s vyšší kvalitou kupujících

Xu Bing, mluvčí kantonského veletrhu a zástupce generálního ředitele čínského střediska zahraničního obchodu, uvedl, že ačkoli byla na veletrhu patrná zvyšující se nejistota na trhu, vystavující společnosti nabízely nové příležitosti objevováním rozvíjejících se trhů, což pomohlo vytvořit novou tržní konkurenceschopnost. Také je to odrazem toho, že Čína vylepšuje a zrychluje optimalizaci obchodních struktur.

Kantonský veletrh byl svědkem zvyšující se kvality kupujících, přičemž klíčové osoby rozhodující o koupi tvořily až 85 procent všech účastníků. Veletrhu se navíc zúčastnilo 74 742 nových návštěvníků podílejících se ze 40,17 procent na celkové účasti. Veletrh rovněž navštívilo 89 obchodních misí z celého světa, což představovalo meziroční nárůst o 22 procent.

Cílem kantonského veletrhu je poskytnout zákazníkům skvělou zkušenost, proto byli na veletrh pozváni nejen kupující z celého světa s potenciálem na rozvíjejících se trzích, ale veletrh rovněž propagoval značky, společnosti a produkty s konkurenčními výhodami.

Veletrh byl ve znamení výrazného nárůstu vývozu na rozvíjející se trhy, včetně 3,65 miliard USD do zemí BRICS, což je nárůst o 4,17 procenta, 3,435 miliard USD do zemí uskupení ASEAN, což představuje nárůst o 39,22 procenta, a 2,813 miliard USD do Afriky, tedy zvýšení o 10,72 procent.

Vysokého ocenění se dostalo výrobkům s inovativním vývojem, jako jsou nové energie, sanitární zařízení, elektronické přístroje a osvětlení. Na špici se z hlediska prodeje umístily elektromechanické výrobky, které dosáhly objemu 15,941 miliard USD a na celkovém obratu se podílely 54,43 procenty.

Kantonský veletrh také nabízí mezinárodním společnostem sdílenou platformu pro globální nákup a prodej, díky čemuž získalo 642 mezinárodních vystavovatelů ze 38 zemí a regionů rychlý přístup na čínský trh.

O kantonském veletrhu

Čínský veletrh importu a exportu, známý také jako kantonský veletrh, se koná v Kantonu dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Veletrh, který byl založen v roce 1957, je nyní komplexní výstavou s nejdelší historií, na nejvyšší úrovni, v největším rozsahu a s největším počtem produktů, stejně jako s nejširším zastoupením zemí původu kupujících a s nejvyšším obchodním obratem v Číně.

