126. ročník Kantonského veľtrhu je základom novej obchodnej súťaže a zvýšenej kvality návštevníkov

Kantonský veľtrh bol svedkom zvyšujúcej sa kvality návštevníkov, pričom zástupcovia, ktorí v organizáciách prijímajú rozhodnutia, predstavovali až 85 percent z celkového počtu účastníkov, okrem 74 742 nových návštevníkov, ktorí predstavovali 40,17 percent. Veľtrh privítal tiež 89 obchodných misií z celého sveta, ktorých počet zaznamenal medziročný rast o 22 percent.

Kantonský veľtrh sa zameral na poskytnutie nevšedných zákazníckych skúseností a pozval nielen návštevníkov z celého sveta zastupujúcich aj potenciál rozvíjajúcich sa trhov, ale okrem iného aj propagoval značky, spoločnosti a produkty s konkurenčnou výhodou.

Vývoz výrobkov a služieb na rozvíjajúce sa trhy na Kantonskom veľtrhu výrazne vzrástol, vrátane 3,65 miliardy USD do krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika), čo predstavuje 4,17-percentný nárast, 3,435 miliárd USD do krajín ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie)j, a teda nárast o 39,22 percenta a 2,813 miliardy USD do Afriky, čo predstavuje nárast o 10,72 percenta.

Výrobky s inovatívnym potenciálom majú vysokú hodnotu. Medzi také patrí nová energia, sanitárne vybavenie, elektronické zariadenia a osvetlenie. Elektromechanické výrobky sa umiestnili na špičke z hľadiska tržieb, dosiahli 15,941 miliardy USD a predstavovali 54,43% z celkového obratu.

Kantonský veľtrh tiež umožňuje tvorbu spoločných platforiem pre medzinárodné spoločnosti, prostredníctvom ktorých môžu realizovať globálny nákup a predaj, pričom 642 medzinárodných vystavovateľov z 38 krajín a regiónov tak získalo rýchly prístup na čínsky trh.

O Kantonskom veľtrhu

Čínsky dovozno-vývozný veľtrh, známy tiež ako Kantonský veľtrh, sa koná každý druhý rok v meste Guangzhou už od roku 1957. Ide o najväčšiu výstavu s najdlhšou históriou, najvyššou úrovňou, najširšou škálou produktov, najrozsiahlejším portfóliom produktov a najširšou základňou nákupcov s najvyšším obchodným obratom v Číne.

