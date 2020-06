127. edycja targów kantońskich gromadzi 26 tys. przedsiębiorców i świadczy o ożywieniu gospodarczym na świecie

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.cantonfair.org.cn/en/

Targi kantońskie świadczą o wkładzie Chin w ożywienie gospodarcze na świecie

Pierwszego dnia 127. edycji targów kantońskich producenci przedstawili klientom ponad 30 nowych produktów. Produkty charakteryzują się nowoczesnym designem i technologią. Wystawcy zorganizowali całodobowe transmisje na żywo dla różnych stref czasowych oraz przedstawili produkty według segmentów klientów.

Ze względu na rozwój gospodarki pod szyldem „zostań w domu", znacznie wzrasta popyt na małe urządzenia domowe. Impulsem zwiększającym popyt była spółka Guangdong Wanhexin Electric Co. Ltd., która wypromowała w internetowym salonie wystawowym własny gazowy podgrzewacz wody, frytkownicę air-fryer, piekarnik air-fryer i elektryczny kominek.

Aby maksymalnie wykorzystać szansę, spółka Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. nagrała wiele filmów przedstawiających produkty, kierując się segmentami rynku w ujęciu geograficznym i wymaganiami klientów. „Połączyliśmy dwa sposoby prezentacji oraz dysponujemy co najmniej pięcioma pracownikami do obsługi klientów gotowymi w każdej chwili do podjęcia negocjacji, w związku z czym klienci mogą liczyć na obsługę, odwiedzając nasze salony wystawowe o każdej porze dnia" - powiedział Xinbao Holding, kierownik ds. transmisji na żywo.

Wirtualna wystawa daje równe szanse

Internetowe targi kantońskie wpłynęły na zmniejszenie barier handlowych, ponieważ spółki mogą zaprezentować więcej produktów w swoich salonach wystawowych. Liderzy branży, jak np. Oppein Home Group i Rifeng zaprosili również gości do obejrzenia nagrań i salonów wystawowych VR poświęconych bazie produkcyjnej i technikom produkcji.

Spółka Sumec Corp Ltd, jedna z głównych atrakcji targów kantońskich, opracowuje nowy sposób przedstawiania poprzez połączenie pokazów online, a mianowicie oglądanie linii montażowych i lokalnych ofert obsługi przy wykorzystaniu technologii VR.

John Clarke, stały amerykański klient na targach, przyznał, że targi kantońskie zawsze były dla niego głównym kanałem, przez który docierał do produktów, przedstawicieli i zakładów przetwórstwa. Z niecierpliwością wyczekuje udziału w cyfrowym spotkaniu.

