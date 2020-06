127ª Canton Fair reúne 26.000 empresas e promove recuperação econômica global

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, afirmou que, apesar da atual epidemia de COVID-19, a Feira de Importação e Exportação da China continuou no ar com um método inovador para este período especial. O primeiro-ministro disse ainda que a feira explorou novos caminhos para o desenvolvimento do comércio internacional, mostrando a determinação da China em abrir e assegurar mais cadeias industriais e de suprimentos internacionais.

Canton Fair representa contribuição da China para recuperação econômica global

No primeiro dia da 127ª Canton Fair, mais de 30 produtos foram lançados em eventos com participação de fabricantes e compradores, colocando em vitrine uma grande variedade de designs e tecnologias de ponta. Os expositores organizaram transmissões ao vivo 24 horas por dia, atendendo a diferentes fusos horários, e apresentaram produtos de acordo com segmentos de clientes.

Com o desenvolvimento de uma economia em que o consumidor fica em casa, a procura por eletrodomésticos de pequeno porte está aumentando significativamente. O aumento da demanda levou a Guangdong Wanhexin Electric Co., Ltd., a exibir em um showroom online ao vivo a sua linha de produtos com aquecedor de água a gás, air-fryer, forno air-fryer e lareira elétrica.

Para maximizar a oportunidade, a Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd fez vários vídeos de produtos específicos a segmentos geográficos e com base nas necessidades dos clientes. "Combinamos essas duas formas de apresentação e temos pelo menos cinco funcionários de atendimento ao cliente prontos para negociar a qualquer momento, o que significa que podemos receber clientes nos nossos showrooms a qualquer hora do dia", disse o responsável pela transmissão ao vivo da Xinbao Holding.

Exposição virtual traz oportunidades para todos

A Canton Fair online também ajudou a reduzir as barreiras comerciais, pois é possível apresentar mais do que produtos nos showrooms. Líderes do setor, como a Oppein Home Group e a Rifeng, também levaram os visitantes a um passeio por suas instalações industriais e técnicas de produção por meio de vídeos e showrooms de realidade virtual.

A Sumec Corp Ltd, um dos destaques da Canton Fair deste ano, está criando uma nova ideia de exibição, integrando demonstrações online, visitas em realidade virtual às linhas de produção e ofertas de serviços locais.

John Clarke, um americano que participa da feira regularmente como comprador, disse que a Canton Fair sempre foi o seu principal canal para procurar produtos, agentes de compras e fábricas de processamento. Ele não vê a hora de participar da sessão digital.

