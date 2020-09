128. edycja targów kantońskich odbędzie się w formacie online w terminie 15-24 października

„Prowadzenie edycji online targów przyczynia się do spełniania przez nie roli kompleksowej, otwartej platformy handlu zagranicznego, promowania stabilnego i zdrowego rozwoju handlu zagranicznego w czasie znormalizowanego zapobiegania i kontroli epidemii i zapewnienia ciągłości sieci handlu zagranicznego i łańcucha dostaw. Będziemy podejmować wzmożone działania w celu dostarczania lepszych i wygodniejszych usług dla wystawców i kupujących. Zapraszamy chińskie i zagraniczne przedsiębiorstwa i nabywców do aktywnego udziału w targach i prowadzeniu transakcji" – powiedział Gao Feng , rzecznik prasowy chińskiego ministerstwa handlu.

Na 128. wirtualne targi kantońskie będzie składać się 50 stref wystawienniczych w 16 kategoriach produktów z transgraniczną strefą e-handlu służącą wspieraniu zintegrowanych stref pilotażowych w celu poszerzenia współpracy między podmiotami biznesowymi w ramach transgranicznych platform e-handlu.

Platforma cyfrowa wirtualnych targów handlowych jest wyposażona w ulepszone funkcje i zoptymalizowany proces rejestracji globalnych nabywców. Nowa ulepszona strona internetowa umożliwia łatwiejszą nawigację, co usprawnia proces handlowy zarówno dla nabywców, jak i sprzedawców dzięki bardziej kompleksowym funkcjom wyszukiwania i bardziej intuicyjnemu interfejsowi. Wśród udogodnień mających na celu wspieranie procesów biznesowych znajdą się innowacyjna technologia oparta na chmurze, narzędzia internetowe do usług takich jak demonstracje produktów w formie streamingu na żywo, narzędzia do natychmiastowej komunikacji, umawianie spotkań biznesowych i nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi.

Promocja handlu globalnego za pośrednictwem nowych kanałów

Targi kantońskie stanowią przykład najnowszych innowacyjnych rozwiązań Chin w zakresie stabilizacji globalnego przemysłu i łańcuchów dostaw. W sytuacji, gdy chiński import i eksport wykazują silną tendencję do odnowy, Targi stawiają sobie za cel wspieranie handlu globalnego poprzez otwieranie nowych kanałów z myślą o wzmocnieniu międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej.

Dzięki nowemu trendowi konsumpcyjnemu podyktowanemu zaleceniom pozostawania w domu targi kantońskie pomogą przedsiębiorstwom dostosować się do nowej sytuacji gospodarczej dzięki budowaniu platformy wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów użytku domowego, w tym sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu kuchennego i przenośnych urządzeń do ćwiczeń w pomieszczeniach.

Jesienna edycja targów kantońskich będzie obejmowała wydarzenia promocyjne w chmurze pod nazwą „Promotion Cloud", nawiązanie współpracy z nowymi partnerami globalnymi i uruchomienie programów dodatkowych stworzonych z myślą o pomocy nabywcom w lepszym dostosowaniu się do rzeczywistości targów online.

