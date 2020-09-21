128-я Кантонская ярмарка пройдет в режиме онлайн с 15 по 24 октября
Sep 21, 2020, 03:15 ET
ГУАНЧЖОУ, Китай, 21 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Организаторы Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров (Кантонской ярмарки) объявили о том, что 128-я ярмарка будет проходить в режиме онлайн с 15 по 24 октября. В ходе проведения этой 10-дневной виртуальной выставки будут использоваться ее средства цифрового взаимодействия с целью создания новых возможностей для транснациональных компаний в плане поиска продуктов и создания торговых партнерств.
«Проведение Кантонской ярмарки в режиме онлайн способствует сохранению ее роли в качестве универсальной открытой платформы для внешнеторговой деятельности, содействуя устойчивому и полноценному развитию внешней торговли во время систематизированной борьбы с эпидемией и ее профилактики, а также обеспечивая беспрепятственное функционирование внешнеторговой сети и логистических цепей. Мы будем упорно работать над повышением качества и удобства обслуживания участников ярмарки и покупателей. Китайским и зарубежным компаниям и покупателям будут предоставлены все возможности для активного участия в выставке и заключения сделок», ― заявил представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng).
На 128-й виртуальной Кантонской ярмарке создаются 50 выставочных зон, в которых будут представлены 16 категорий продукции, а также зона трансграничной электронной торговли, предназначенная для содействия входящим в ее состав экспериментальным зонам в целях расширения сотрудничества между всеми межкорпоративными трансграничными платформами электронной коммерции.
Цифровая платформа виртуальной торгово-промышленной ярмарки предлагает расширенный функционал и оптимизированный процесс регистрации для покупателей со всего мира. Этот недавно усовершенствованный сайт упрощает перемещение по веб-страницам, повышая результативность действий как для покупателей, так и для продавцов благодаря расширенному функционалу поиска и более интуитивно понятному интерфейсу. Кроме того, для упрощения бизнес-процессов будут обеспечиваться новейшие облачные средства и онлайн-инструментарий для таких элементов обслуживания как прямая трансляция показов продукции, средства оперативной связи, организация деловых встреч и сверка сделок.
Стимулирование международной торговли через новые каналы
Кантонская ярмарка является одним из примеров новаторского вклада, вносимого в последнее время Китаем в стабилизацию производственно-сбытовых цепей по всему миру. На фоне устойчивой тенденции к восстановлению объемов китайского импорта и экспорта эта ярмарка готова содействовать развитию мировой торговли за счет организации новых каналов для укрепления международного экономического и торгового сотрудничества.
С учетом новой тенденции потребления, обусловленной режимом домашней самоизоляции, Кантонская ярмарка поможет компаниям приспособиться к новым экономическим реалиям за счет создания платформы для демонстрации их высококачественных товаров для дома, включая бытовую технику, посуду и портативное тренажерное оборудование для тренировок в помещении.
В рамках осенней сессии Кантонской ярмарки-2020 также пройдут мероприятия серии "Promotion on Cloud" («Рекламные акции в облачной среде»), будут сформированы новые глобальные партнерства и запущены программы поддержки, призванные помочь покупателям лучше приспособиться к условиям виртуальной выставки.
https://www.cantonfair.org.cn/en/
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1276982/Canton_Fair.jpg
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https://www.cantonfair.org.cn/en/
SOURCE Canton Fair