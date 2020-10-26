128-я Кантонская ярмарка завершается, открывая возможности для восстановления международной торговли

В ярмарке приняли участие покупатели из 226 стран и регионов, что стало ее рекордом за всю историю. По состоянию на 24 октября на ее платформе было зафиксировано 51,17 млн посещений, в том числе более 7,89 млн посещений виртуального выставочного зала, где была представлена продукция компаний-участниц.

Представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing) отметил, что нынешняя пандемия COVID-19 привела к возникновению крайне серьезных проблем, поскольку страны пытаются одновременно расширить свои экономики и спасти человеческие жизни. Китай стремится облегчить возвращение к нормальной жизни для транснациональных производственно-сбытовых систем, а также способствовать восстановлению международной торговли и инвестиций.

26 тысяч участников представили более 2,47 млн товаров, что на 16,5% больше по сравнению с предыдущим форумом, включая 8500 товаров от 346 международных экспонентов из 30 стран. Из них 730 тысяч новых продуктов были представлены впервые — этот показатель вырос на 21,6%.

В этом году посетители Кантонской ярмарки увидели множество популярных продуктов с использованием принципиально новых элементов дизайна, функций, вариантов исполнения и материалов. 131 продукт от 91 компании был удостоен наград за смелый и инновационный дизайн, которые присуждались в рамках конкурса 2020 Canton Fair Design Awards.

Кроме того, организаторы этой грандиозной торговой ярмарки активно применяют такие «новые» технологии как обработка и анализ больших данных, облачные вычисления и искусственный интеллект, которые создают для покупателей эффект погружения за счет использования графики, видео и платформ 3-D и виртуальной реальности (VR). В выставочном зале, устроенном в среде виртуальной реальности, где демонстрировались продукты 2046 компаний, было зафиксировано в общей сложности 163 200 посещений, а гвоздем программы стали экспозиционные залы с индивидуально настраиваемыми прямыми трансляциями, к просмотру которых подключились 1,89 млн человек.

Согласно отзывам покупателей, посещавших эту виртуальную Кантонскую ярмарку, она обеспечила пользователям исключительные возможности — от просмотра новых продуктов, получения информации о новых технологиях и ознакомления с аналитической картиной рынка до участия в интерактивном общении. Усовершенствованный функционал позволил им получить полноценный доступ к высококачественной продукции целого ряда поставщиков и производителей в режиме онлайн.

Помимо выставок, в рамках Кантонской ярмарки также прошла серия дополнительных мероприятий в виртуальном и реальном формате, посвященных дальнейшему росту международной торговли. В 37 странах и регионах было проведено 38 виртуальных мероприятий, направленных на установление деловых связей, а 6 бизнес-ассоциаций из Африки, Европы и Азии присоединились к Всемирной совместной программе партнерства под эгидой Кантонской ярмарки.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1319851/1.jpg

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https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair