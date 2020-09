128ª Feira de Cantão, de 15 a 24 de outubro

"A realização da Feira de Cantão on-line é propícia para que a feira continue desempenhando seu papel como plataforma aberta e versátil para o comércio exterior, promovendo o desenvolvimento estável e saudável do comércio exterior em uma época de prevenção e controle epidêmico normalizados e para garantir uma cadeia industrial e cadeia de suprimento sem restrições. Trabalharemos com afinco para oferecer serviços melhores e mais convenientes aos expositores e compradores. Compradores e empresas chinesas e estrangeiras são bem-vindos para participar ativamente da exposição e fazer negócios, disse Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio da China.