128ª Feira de Cantão é inaugurada com inovação impulsionando futuras mudanças no estilo de vida

Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e diretor geral adjunto do Centro de Comércio Exterior da China, disse que, em um cenário de grandes mudanças no desenvolvimento econômico e controle da pandemia, tanto doméstica quanto internacionalmente, a Feira de Cantão desempenhará seu papel como uma plataforma aberta para as empresas acessarem os mercados internacionais e para facilitar a estabilidade da cadeia industrial e de abastecimento do comércio exterior.