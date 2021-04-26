129-я Кантонская ярмарка стала рекордной по числу стран происхождения покупателей
Apr 26, 2021, 09:54 ET
Завершившаяся 129-я Кантонская ярмарка установила рекорд по числу стран происхождения покупателей, что позволяет строить более прочный мост для мировой торговли
ГУАНЧЖОУ (Китай), 26 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- 24 апреля завершилась 129-я Китайская ярмарка импортной и экспортной продукции (Кантонская ярмарка), на которой были зарегистрированы покупатели из 227 стран, что стало рекордом для данного мероприятия и обеспечивает эффективную торговую платформу для успешного нахождения китайской инновационной продукции покупателями со всего мира.
В рамках этой ярмарки было организовано 44 мероприятия серии "Promotion on Cloud" в 32 странах и регионах по всему миру и установлены партнерские отношения с 10 промышленными и коммерческими учреждениями, включая Бразильско-Китайскую торговую палату (CCCB) и Внешнеторговую палату Казахстана, путем подписания соответствующих онлайн-соглашений, что позволило ей расширить свою сеть для поддержки покупателей с обеспечением доступа к китайским предприятиям.
Официальный представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing) заявил: «Кантонская ярмарка способствовала развитию международной торговли и даже мировой экономики. Ценность Кантонской ярмарки заключается в ее инновационных услугах, которые могут стимулировать развитие торгового сотрудничества между Китаем и всем миром. К ним относится предоставление надежных ресурсов поставщикам и покупателям, а также исчерпывающей аналитической информации для всей отрасли».
129-я Кантонская ярмарка обеспечила покупателям возможность прямого взаимодействия более чем с 800 ведущими компаниями и ключевыми промышленными кластерами Китая посредством проведения мероприятий с целью установления связей для российской X5 Group, индонезийской Kawan Lama Group и американской компании Kroger, а также поэтапной рекламной деятельности отраслевых кластеров, включая Шаньтоу (игрушки), Гуандун (мелкая бытовая техника), Чжэцзян (текстиль) и Шаньдун (продукты питания).
26 тысяч экспонентов загрузили на ярмарочную платформу более 2,76 млн товаров, что на 290 тысяч больше по сравнению с предыдущей сессией, включая 840 тысяч новинок и 110 тысяч интеллектуальных продуктов. Эти новые продукты, изготовленные с использованием революционных технологий, демонстрируют инновационный потенциал китайских компаний и принципиально новый имидж китайских предприятий и брендов.
Официальный сайт ярмарки собрал ошеломляющее число посещений — 35,38 млн, в том числе 6,87 млн посещений виртуальных выставочных залов, 100 тысяч из которых пришлись на 2662 стенда виртуальной реальности. Прямые трансляции собрали 880 тысяч просмотров, а число просмотров на каждую прямую трансляцию увеличилось на 28,6% благодаря предоставленным ярмаркой источникам, которые помогали экспонентам эффективно взаимодействовать с их целевыми покупателями и лучше понимать ситуацию на своих рынках.
Помимо сотрудничества с отечественными и международными партнерами ярмарка способствовала всеобъемлющему процессу переговоров и поиска поставщиков для покупателей при взаимодействии с различными компаниями в Китае, предоставляя финансовые, логистические и транспортные услуги, а также контроль качества в целях сертификации.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1495914/1.jpg
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https://www.cantonfair.org.cn/en/
SOURCE Canton Fair
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