129. Targi Kantońskie: innowacyjni producenci sztucznej trawy kształtują dynamicznie rozwijający się rynek globalny

Statystyki chińskich urzędów celnych wskazują, że w 2020 r. Chiny wyeksportowały 242 mln m2 sztucznej trawy o łącznej wartości 1,21 miliarda USD. Sztuczna murawa jest wykonana z żywicy syntetycznej i w porównaniu do trawy naturalnej jest łatwa w montażu, odporna na ścieranie i nie wymaga podlewania.

Aby lepiej dostosować się do zmian na rynku globalnym, coraz więcej chińskich firm intensywnie angażuje się w badania i rozwój na rzecz innowacji. CC Grass, producent sztucznej trawy z Nankinu, eksportuje swój produkt do ponad 120 krajów. Podczas 129. Targów Kantońskich firma prezentuje 131 produktów, w tym najnowszy w ofercie PRT, który zdobył brązowe odznaczenie targów kantońskich Canton Fair CF Bronze Award.

„Targi Kantońskie to dla nas ważna platforma ekspansji zagranicznej. Tuż przed 129. targami podpisaliśmy umowę na trawę rekreacyjną z brazylijskim kupcem, który odwiedził nas podczas Targów Kantońskich 2020. Wzrost sprzedaży w przemyśle międzynarodowym pochodzi głównie z zakupów trawy rekreacyjnej" – powiedział Zhang, dyrektor sprzedaży CC Grass. W 2020 r. firma wyprodukowała 53,71 mln m2 trawy, co stanowi wzrost o 31,08% rok do roku, i odnotowała wyraźny wzrost o 20,05% ze sprzedaży międzynarodowej.

„Obecnie wskaźniki wydajności naszych produktów wytwarzanych w ramach prac badawczo-rozwojowych przewyższyły surowe standardy branżowe FIFA Quality Pro. Produkt PRT charakteryzuje się dużą wydajnością odprowadzania wody i wysokim poziomem stabilności. Ponieważ wyrób nie zawiera substancji chemicznych i w 100 procentach nadaje się do recyklingu, zapewnia bezpieczne korzystanie i sprzyja ochronie środowiska" - dodał Zhang.

Tymczasem Bellinturf, czołowy producent sztucznej trawy o zastosowaniu w projektowaniu krajobrazu i sporcie, również zaprezentuje 129 produktów podczas trwających Targów Kantońskich. Odznaczony nagrodą CF produkt firmy z serii Bellin-GRE (zielony, nadający się do recyklingu, ekologiczny) ma szereg zastosowań. W odróżnieniu od tradycyjnego czarnego spodu, Bellin-GRE wykorzystuje spód w kolorze zielonym z bardziej estetyczną, przezroczystą gumą. Wszystkie części sztucznej trawy, począwszy od włókien po gumę i tkaninę, z której wykonany jest spód, w 100% nadają się do recyklingu. Wyjątkowa technologia zapewnia również większą miękkość trawy, co ułatwia układanie.

