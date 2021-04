129ª Feira de Cantão: fabricantes inovadores de grama artificial moldando o mercado global em rápido crescimento

Estatísticas da alfândega chinesa indicaram que a China exportou 242 milhões de metros quadrados de grama artificial em 2020, totalizando US$ 1,21 bilhão. Em comparação com a grama natural, a variedade artificial é feita de materiais de resina sintética que são fáceis de instalar, têm boa resistência à abrasão e não exigem água para manutenção.

Para se adaptar melhor às mudanças nas tendências do mercado mundial, um número crescente de empresas chinesas dedicou esforços significativos de P&D à inovação. A CC Grass, fabricante de grama artificial sediada em Nanjing, já exportou para mais de 120 países. Durante a 129ª Feira de Cantão, a empresa está expondo 131 produtos, incluindo seu mais recente produto PRT, que ganhou o prêmio de bronze CF da Feira de Cantão.

"A Feira de Cantão é uma plataforma essencial para expandirmos para o exterior. Pouco antes da 129a edição da feira, assinamos um acordo de grama de lazer com um comprador brasileiro que chegou até nós durante a Feira de Cantão de 2020. O crescimento das vendas no setor internacional vem principalmente da grama de lazer", disse o Sr. Zhang, diretor de vendas da CC Grass. Em 2020, a empresa produziu 53,71 milhões de metros quadrados de grama, um aumento de 31,08% em relação ao ano anterior e um crescimento marcante de 20,05% nas vendas internacionais.

"Atualmente, os indicadores de desempenho de nossos produtos sob P&D ultrapassaram os padrões de referência FIFA Quality Pro do setor. O produto PRT tem capacidade de drenagem rápida e alto nível de firmeza. Como não contém substâncias químicas e é 100% reciclável, é altamente propício ao manuseio seguro e à proteção ambiental", acrescentou Zhang.

Enquanto isso, a Bellinturf, uma fabricante líder de grama artificial para paisagismo e esportes, também está expondo 129 produtos durante a atual Feira de Cantão. Sua série de produtos Bellin-GRE (verdes, recicláveis e ecológicos), ganhadora de prêmios CF, pode ser usada para vários cenários. Diferente do design tradicional com fundo preto, a Bellin-GRE utiliza um fundo de cor verde com goma transparente mais agradável esteticamente. Todas as partes da grama artificial, desde o fio de grama até o tecido de base e a goma, são 100% recicláveis. Sua tecnologia exclusiva também garante uma grama mais macia para facilitar a instalação.

