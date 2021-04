129ª Feira de Cantão terminou com número recorde de países compradores, construindo uma ponte mais sólida para o comércio mundial

A feira organizou 44 atividades de "Promoção na Nuvem" em 32 países e regiões do mundo e estabeleceu parcerias com dez instituições industriais e comerciais, incluindo a Câmara de Comércio Chinês do Brasil (CCCB) e a Câmara de Comércio Internacional do Cazaquistão, por meio da assinatura de contratos on-line, expandindo ainda mais sua rede de apoio a compradores com acesso a empresas chinesas.

Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China, disse: "A Feira de Cantão promoveu o desenvolvimento do comércio internacional e até mesmo da economia global. O valor da Feira de Cantão está em seus serviços inovadores que podem promover a cooperação comercial entre a China e o mundo. Isso inclui o fornecimento de recursos confiáveis para fornecedores e compradores e a oferta de conhecimentos abrangentes para a indústria."

A 129a Feira de Cantão capacitou os compradores a se comunicar diretamente com as mais de 800 principais empresas e grupos industriais da China, por meio de eventos de mediação para o grupo X5 da Rússia, o grupo Kawan Lama da Indonésia e o Kroger dos EUA, e de atividades de promoção organizadas por grupo industrial, como o de brinquedos de Shantou, o de eletrodomésticos pequenos de Guangdong, o têxtil de Zhejiang e o alimentício de Shandong.

26.000 expositores carregaram mais de 2,76 milhões de produtos, um aumento de 290 mil em relação à última edição, incluindo 840 mil novos produtos e 110 mil produtos inteligentes. Esses novos produtos fabricados com tecnologia revolucionária demonstram para o mundo a vitalidade das empresas chinesas em inovação e uma imagem totalmente nova das empresas e marcas chinesas.

O site oficial da feira foi visitado 35,38 milhões de vezes, um número impressionante, com 6,87 milhões de visitas aos pavilhões virtuais de exposição, incluindo 100 mil visitas a 2.662 estandes de realidade virtual. As transmissões ao vivo foram assistidas 880 mil vezes, com um aumento de 28,6% nas visualizações por transmissão ao vivo graças às fontes alavancadas pela feira para ajudar os expositores a se envolver de forma eficaz com seus compradores-alvo e a entender melhor seus mercados.

Juntamente com sua cooperação com parceiros nacionais e internacionais, a feira proporcionou um processo unificado de negociação e fornecimento para os compradores ao lidar com empresas na China, oferecendo financiamento, inspeção de certificação de qualidade, logística e serviços de transporte.

