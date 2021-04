129e Foire de Canton : les fabricants de gazon synthétique innovants façonnent un marché mondial en plein essor

Les statistiques des douanes chinoises ont indiqué que la Chine a exporté 242 millions de mètres carrés de gazon synthétique en 2020, pour un total de 1,21 milliard de dollars US. Par rapport au gazon naturel, le gazon synthétique est fabriqué à partir de matériaux en résine synthétique qui sont faciles à installer, ont une bonne résistance à l'abrasion et ne nécessitent pas d'eau pour leur entretien.

Pour mieux s'adapter à l'évolution des tendances du marché mondial, un nombre croissant d'entreprises chinoises a consacré d'importants efforts en recherche et développement pour l'innovation. CC Grass, fabricant de gazon synthétique basé à Nanjing, a exporté dans plus de 120 pays. Pendant la 129e Foire de Canton, la société expose 131 produits, dont son dernier produit « PRT » qui a remporté le troisième prix CF de la Foire de Canton.

« La Foire de Canton est une plateforme essentielle pour notre expansion à l'étranger. Juste avant la 129e Foire, nous avons signé un accord pour de la pelouse de loisirs avec un acheteur brésilien qui est venu nous voir pendant la Foire de Canton 2020. La croissance des ventes dans l'industrie internationale provient principalement des pelouses de loisirs », a déclaré M. Zhang, directeur des ventes chez CC Grass. En 2020, l'entreprise a produit 53,71 millions de mètres carrés de gazon, soit une augmentation de 31,08 % en glissement annuel, et une croissance remarquable de 20,05 % des ventes internationales.

« À l'heure actuelle, les indicateurs de performance de nos produits en recherche et développement ont dépassé les normes du label qualité FIFA Quality Pro qui font autorité dans le secteur. Le produit « PRT » a une capacité de drainage rapide et un niveau de fermeté élevé. Comme il ne contient aucune substance chimique et qu'il est recyclable à 100 %, il est très propice à une manipulation sûre et à la protection de l'environnement. » a ajouté Zhang.

De son côté, Bellinturf, l'un des principaux fabricants de gazon synthétique pour l'aménagement paysager et le sport, présente également 129 produits à la Foire de Canton. Son produit Bellin-GRE (pour « Green, Recyclable, Eco-friendly » ou, en français, « vert, recyclable, écologique »), qui a remporté le prix de la Foire de Canton, peut être utilisé pour divers scénarios. Contrairement à la conception traditionnelle sur fond noir, Bellin-GRE utilise un fond de couleur verte avec une gomme transparente plus esthétique. Toutes les parties du gazon synthétique, du fil de l'herbe au tissu de base et à la gomme, sont 100 % recyclables. Sa technologie unique garantit également un gazon plus souple pour une installation plus facile.

