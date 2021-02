12ª edição da Maratona Mundial de Voluntariado Stop Hunger arrecada doações financeiras para combate à forme e má nutrição no Brasil

SÃO PAULO, 8 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Servathon 2020, Maratona Mundial de Voluntariado Stop Hunger em prol do combate à fome e à má nutrição realizada, todos os anos, no mês de abril e maio, foi adaptada para o formato 100% digital e realizada no período de novembro e dezembro de 2020 pelo Instituto Stop Hunger e, por isso, foi chamada e-Servathon 2020.

A campanha atingiu R$ 169 mil em doações financeiras e o valor será integralmente revertido em 2.818 mil cestas básicas digitais, através do cartão alimentação Stop Hunger, que beneficiará pessoas em situação de vulnerabilidade social de 85 ONGs cadastradas pelo Instituto, em todo território nacional. Uma inovação social, já que o cartão permite a compra de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza para residência tão importante neste momento em que vivemos, além de ajudar a aquecer o comércio local.

"Nosso compromisso constante com o Stop Hunger é engajar e sensibilizar a sociedade para que mais pessoas participem de ações de voluntariado e sigam conosco na missão de combater à fome e a má nutrição no país. Principalmente neste momento de crise sanitária e, sobretudo humanitária, que corrobora para o aumento dos níveis de pobreza no Brasil. Entre os dezessete ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da Organização das Nações Unidas (ONU), temos um que foca na erradicação da fome e da desnutrição no mundo – infelizmente uma das questões de nossa atualidade que mais sofre com os impacto da pandemia. Por isso, mais do que nunca, precisamos somar esforços para proteger os mais vulneráveis", afirma Andreia Dutra, presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil".

Além do levantamento de fundos, foram promovidas palestras de orientação nutricional para mais de 100 pessoas atendidas pelas ONGs Centro Social Carisma, AFESU e Instituto Anchieta Grajaú, em parceria com nutricionistas do Programa Viver Bem da Sodexo Benefícios e Incentivos.

"A Servathon tem sido uma das iniciativas que melhor resume os valores da nossa empresa. Acreditamos na nossa capacidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja por meio dos nossos serviços ou da nossa ação social. Afinal, esse é o propósito da Sodexo", afirma Fernando Cosenza, Vice-Presidente de Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos Brasil, diretor regional do Stop Hunger e Vice-Presidente do Instituto Stop Hunger Brasil.

Fizeram também parte da agenda: atividades de voluntariado virtual, com o apoio das ONGs parceiras AFESU e Centro Social Carisma; a 1ª Corrida e Caminhada Virtual Stop Hunger e o 9º Leilão Beneficente Stop Hunger (1ª edição online), com recorde de participação e arrecadação.

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 64 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

Sobre o Stop Hunger

Atualmente, o Stop Hunger é uma força de liderança global na luta contra a fome e a má nutrição, sustentavelmente, e com mais de 23 anos de compromisso.

No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa STOP Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Saiba mais sobre o Institituto Stop Hunger em: http://br.stop-hunger.org ou https://br.sodexo.com

