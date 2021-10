130ª Feira de Cantão: nova cara, nova energia, nova esperança

"Com o desenvolvimento contínuo da fabricação avançada e da inovação de produtos da China, temos o prazer de apresentar produtos e tecnologias revolucionários de nossos expositores. Como uma plataforma importante para impulsionar a cooperação comercial global, a Feira de Cantão atingiu o nível máximo internacionalmente", declarou Quandong Liu, vice-diretor geral do Departamento de Relações Exteriores da Feira de Cantão.

A Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd. tem atraído muita atenção na 130ª Feira de Cantão. O representante da empresa, Xue Peng, declarou que a empresa foi contatada por departamentos de gestão civil e operadores de referência.

A empresa trouxe seu Veículo Aéreo Autônomo (AAV) para a Feira, que pode ser usado em diferentes cenários, como transporte, turismo, logística e tratamento médico.

"Estamos participando da Feira de Cantão pela primeira vez para utilizar esta plataforma, que permite comprar e vender para o mundo, ampliar a conscientização da nossa marca e abrir canais de cooperação para oportunidades de comércio e negócios", disse Xue.

Acesse https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register para mais oportunidades.

Os veículos de nova energia da China também estão em constante mudança e inovação. De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a taxa de penetração de veículos de nova energia atingiu 17,3% em setembro deste ano.

A BYD, também expositora pela primeira vez, trouxe seu modelo exclusivo Han EV para a exposição, refletindo a taxa acelerada de penetração de veículos de nova energia da China nos mercados interno e externo.

De acordo com Wang Chuanfu, presidente do Conselho de Administração e presidente da BYD Co., Ltd., com os veículos de nova energia atualmente sendo uma enorme tendência nos mercados globais, a BYD está na vanguarda do setor. Nos primeiros 9 meses deste ano, a empresa teve 150 mil pedidos para entrega, um aumento de 204% em relação ao ano anterior.

"A Feira de Cantão retomou sua exposição presencial na hora certa", disse Wang. Ao apresentar uma série de tecnologias inovadoras, como baterias blade, tecnologia super híbrida DM-I e sua plataforma eletrônica 3.0, sua presença na feira ajudará a aumentar a conscientização e a influência da empresa, facilitando ainda mais seus negócios no exterior.

Bai Ming, vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Mercado Internacional do Ministério do Comércio da China, disse que os novos participantes da Feira não só contribuem para a manufatura chinesa, mas também são os principais participantes no mercado de exportação. Com fortes capacidades independentes de pesquisa e desenvolvimento e marcas autodesenvolvidas, essas empresas, após estabelecerem uma base sólida no mercado interno, tornaram sua presença conhecida em mercados internacionais, o que capacitou o desenvolvimento inovador da China no comércio internacional.

