130ª Feira de Cantão traz uma extensa exposição integrada de cinco dias de 15 a 19 de outubro

GUANGZHOU, China, 15 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Como um passo vital para promover o comércio diante da COVID-19, a 130a Feira de Cantão apresentará 16 categorias de produtos em 51 áreas de exposição em uma proveitosa feira de cinco dias, realizada em uma fase de 15 a 19 de outubro, integrando exposições on-line com experiências presenciais pela primeira vez.

Ren Hongbin, vice-ministro do comércio da China, ressaltou que a 130ª Feira de Cantão é um marco significativo, especialmente em razão do atual clima global da pandemia com uma base frágil para a recuperação econômica mundial.