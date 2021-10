130e Foire de Canton : La Chine continuera de s'ouvrir, partageant les opportunités avec le monde

Face aux changements globaux et à une pandémie inédite depuis un siècle, l'économie et le commerce mondiaux subissent de profondes transformations. La Foire de Canton devrait donc contribuer à favoriser le nouveau paradigme de développement de la Chine, à innover son mécanisme, à créer davantage de modèles commerciaux et à étendre son rôle pour devenir une plateforme essentielle pour l'ouverture du pays sur tous les fronts, a déclaré M. Xi.

Cette plateforme devrait également contribuer à faire progresser le développement de qualité du commerce mondial et faciliter la « double circulation » des marchés nationaux et étrangers. La Chine est prête à se joindre à toutes les autres nations et à pratiquer un véritable multilatéralisme pour construire une économie mondiale caractérisée par une ouverture de haut niveau, a déclaré M. Xi.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture de la 130e Foire de Canton et du Pearl River International Trade Forum à Guangzhou, au sud de la Chine. Il a déclaré que le développement de la Chine est alimenté par l'ouverture et la réforme, et que le pays partagera ses opportunités de développement avec le monde pour atteindre un meilleur développement.

Le président péruvien Pedro Castillo, le premier ministre russe Mikhail Mishustin, le premier ministre hongrois Viktor Orban, le premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob, le premier ministre ivoirien Patrick Achi et la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement Rebeca Grynspan ont assisté à la cérémonie par liaison vidéo.

Le Premier ministre Li a déclaré que l'histoire de la Foire de Canton est une histoire d'ouverture et d'intégration de la Chine dans l'économie mondiale, ainsi qu'une histoire d'entreprises du monde entier partageant les opportunités de développement de la Chine et réalisant des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant.

Les dirigeants étrangers ont fait l'éloge du rôle de la Foire de Canton dans la promotion du commerce international et la facilitation de la reprise économique mondiale dans l'ère post-pandémique. Ils ont exprimé leur confiance dans les perspectives de développement économique de la Chine et ont déclaré qu'ils encourageront les entreprises de leurs pays à étendre leur coopération en Chine afin de mieux partager les opportunités de développement de la Chine.

Après la cérémonie d'ouverture, le premier ministre Li a inspecté certaines salles d'exposition nationales et étrangères et a écouté leurs séances d'information sur les entreprises. À la fin de l'inspection, le premier ministre Li a déclaré qu'il espérait que la Foire puisse atteindre de nouveaux sommets en faisant progresser la coopération gagnant-gagnant et le développement durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1661958/130th_Canton_Fair.jpg

SOURCE Canton Fair