132-я Кантонская ярмарка открывается с усовершенствованными онлайн-сервисами 15 октября

132-я Кантонская ярмарка открывается в режиме онлайн 15 октября с использованием более масштабных и усовершенствованных сервисов

ГУАНЧЖОУ (Китай), 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 15 октября 2022 года состоится 132-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная также как Кантонская ярмарка. В целях повышения качества обслуживания покупателей со всего мира в рамках последней Кантонской ярмарки будет увеличено количество экспонентов, она будет открыта на более продолжительное время и будет расширен онлайн-функционал. Используя свои обновленные онлайн-сервисы, эта выставка станет платформой торгового сотрудничества для международных компаний в ее 50 выставочных секциях, охватывающих 16 категорий продукции.

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35 000 экспонентов в режиме онлайн

132-я Кантонская ярмарка расширила масштаб выставки и включала в себя больше компаний-участников с высококачественной продукцией. Помимо первоначальных 25 тысяч экспонентов еще 10 тысяч подали заявки на онлайн-выставку. Приглашенные компании представляют собой лучшее китайское производство, предлагая различные варианты для покупателей по всему миру. Эти 10 000 «новых лиц» включают в себя «маленькие гигантские» предприятия, специализирующиеся на нишевых секторах, высокотехнологичные предприятия и предприятия с одним ведущим брендом.

Продление времени работы

Проводимая онлайн начиная с 127-й выставки в связи с пандемией Covid-19, Кантонская ярмарка будет длится 10 дней. Еще одним важным моментом предстоящей Кантонской ярмарки является увеличение времени работы, включая 10 дней для прямых трансляций, планирования встреч и переговоров с экспонентами и 5 месяцев для онлайн-показов, мгновенного обмена сообщениями, установления контактов и других услуг. То есть онлайн-услуги Кантонской ярмарки будут доступны с 15 октября по 15 марта 2023 года.

В то же время на предстоящей Кантонской ярмарке будет представлен усовершенствованный онлайн-функционал. Кроме того, будут предприняты усилия по оптимизации всей цепочки поставок и налаживанию торговых связей. Поставщики услуг в области грузоперевозок, складирования и финансов приглашаются к участию и предоставляют гарантии предприятиям для завершения торгового цикла. Помимо этого, более 130 экспериментальных зон трансграничной электронной торговли и 5 платформ электронной коммерции присоединятся к ярмарке, способствуя синергии различных торговых моделей и видов деятельности.

Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров была основана весной 1957 года. Выставка, проходящая в Гуанчжоу весной и осенью, является крупнейшей в мире офлайн-выставкой и служит барометром или флюгером внешней торговли Китая.

Сопутствующие ссылки: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1911955/EN.jpg

SOURCE Canton Fair