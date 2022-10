132ª Feira de Cantão faz parceria com empresas de alta qualidade, levando o setor de ferragens a novos patamares

GUANGZHOU, China, 22 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A 132ª Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão ("a Feira"), teve início virtualmente em 15 de outubro. Na Feira, as ferragens e ferramentas são uma das oito exposições importantes. As ferragens expostas concentram-se em novas tecnologias, novos materiais e novos projetos integrados e têm como objetivo promover o intercâmbio internacional em todo o setor de ferragens para possibilitar o desenvolvimento de alta qualidade.

"Os produtos de ferragens, uma das commodities mais comumente utilizadas, afetam nosso cotidiano", disse Liu Quandong, vice-diretor do Departamento de Relações Exteriores da Feira de Cantão. "Cerca de três mil marcas de ferragens participantes desta Feira de Cantão oferecem aos compradores globais um excelente design de produtos, ótimo controle de qualidade e uma experiência de usuário confortável."

A ZHEJIANG AMERTOP INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. ("AMERTOP"), dedicada a criar uma melhor qualidade de vida para usuários em todo o mundo, traz sua requintada maçaneta de porta, que não só entende e absorve a essência da arquitetura humana, mas também incorpora ergonomia, para que a aderência seja sempre funcional. De processos tradicionais de fundição de matrizes a técnicas avançadas de forja, passando por polimento manual e polimento mecânico inteligente, a maçaneta é perfeita. O processo também inclui mais de 30 camadas de pintura, demonstrando como a Amertop está extrapolando os limites da tecnologia no setor.

Na Feira de Cantão, a Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Co., Ltd. ("Double Goats") exibe seus rebolos de resina multifuncionais. Para fabricar os rebolos, a empresa utiliza equipamentos integrados de corte e esmerilhamento de resina aglutinada. A Double Goats pesquisa e desenvolve, de forma independente, resinas livres de pó e assume a liderança no uso de abrasivos RT de última geração para criar uma melhor aglutinação e vida útil prolongada da resina.

Outro expositor de ferramentas, a T-MAX (HANGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD., apresenta os macacos hidráulicos T-MAX que podem ser utilizados como equipamentos de veículos fora de estrada. Este produto também é adequado para SUVs esportivos, quadriciclos de praia ATV e outros veículos especiais utilizados em condições de estrada adversas e complexas, incluindo o funcionamento em ambientes como frio extremo, pântanos, desertos, praias e estradas escarpadas de montanha.

Mais de 172 mil produtos de ferragens, que vão desde furadeiras sem fio e pistolas de ar quente a fios de soldagem e produtos químicos orgânicos, como o álcool polivinílico, estão expostos em https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email, oferecendo mais conveniência à vida dos usuários globais.

