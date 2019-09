14 islas de las Bahamas preparadas para recibir visitantes con los brazos abiertos

NASSAU, Bahamas, 10 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Las Bahamas es un archipiélago formado por más de 700 islas y cientos de cayos repartidos sobre una superficie de más de 259.000 kilómetros cuadrados de océano, cuyo punto más cercano a tierra firme se encuentra a tan solo 80 kilómetros al sudeste de la costa de Florida. Si bien el país llora por los efectos del devastador huracán Dorian sobre dos de las islas más septentrionales, Grand Bahama y The Abacos, existe también un lado positivo. La mayor parte de las Bahamas, incluidas 14 de las islas más visitadas, no se han visto afectadas por la tormenta. La población de las Bahamas, de carácter afectuoso y acogedor, así como los hoteles y socios de viajes desde Bimini a Nassau y Paradise Island, y desde The Exumas a Inagua, están preparados para recibir visitantes con los brazos abiertos.