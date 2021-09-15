14-литровая мультипечь EPEIOS 6-в-1 делает процесс приготовления пищи парой пустяков

По мере того как все большее число людей отдает предпочтение приготовлению пищи в домашних условиях, компания EPEIOS помогает избежать нездорового выбора, не теряя при этом вкусовых ощущений благодаря EPEIOS CP247A — новейшей модели из серии печей Epicure+ Air Fryer — высокофункциональной мультипечи с емкостью, соизмеримой с духовкой.

Мультипечь EPEIOS CP247A выполняет 6 функций: аэрогриль, духовка, тостер, сушилка, разморозка и расстойка теста. Это в значительной степени удовлетворит все ваши потребности в приготовлении пищи. Не говоря уже о режиме двойного нагрева, позволяющем свободно выбирать между подогревом сверху и снизу в зависимости от приготавливаемых блюд.

В мультипечи Epeios CP247A используется всесторонняя циркуляция горячего воздуха для приготовления пищи, а температура может достигать 220 °C. Для приготовления в ней пищи требуется на 75% меньше масла и по меньшей мере на 20% меньше времени по сравнению с традиционными печами. Это означает, что вы сможете готовить более полезные блюда.

В то время как большинство моделей мультипечей, представленных на рынке, выпускаются с ограниченной емкостью, подходящей для приготовления пищи максимум на двух человек, мультипечь EPEIOS предлагает более высокую емкость при меньшей площади. Таким образом, понятно, почему она названа ДУХОВКОЙ.

Впечатляющая емкость 14 л позволяет поджарить или подсушить одновременно до 15 кусочков хлеба, запечь курицу весом 1,5 кг или приготовить пиццу диаметром 25 см. Размер мультипечи позволяет вмещать в нее до 3 решеток, с помощью которых можно одновременно и быстро готовить основные блюда и гарниры для семьи.

Если вы впервые используете мультипечь или являетесь новичком на кухне, то 16 программ — фри, крылья, стейк, чипсы, рыба, овощи, попкорн, цыпленок, пирог, шашлык, пицца, тост, печенье, разморозка, сушка и подогрев — помогут вам научиться готовить.

Информация о компании EPEIOS

Компания EPEIOS была создана с целью позитивного влияния на повседневную жизнь пользователей EPEIOS и ее упрощения за счет удобной в использовании, современной и практичной интеллектуальной бытовой техники с минималистской эстетикой.

Компания EPEIOS развивает партнерские отношения с дистрибьюторами по всему миру. Более подробная информация представлена на странице EPEIOS LinkedIn и на сайтах компании: www.xepeios.com / www.epeios.jp

Контакты для прессы

Spencer Dai (Спенсер Дай)

mar[email protected]

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SOURCE EPEIOS