15-часовой запас хода: компания MMC UAV представила водородный беспилотник с рекордными характеристиками

Главной отличительной особенностью Griflion H является увеличенная продолжительность непрерывного полета за счет использования высокоэффективных металлических биполярных водородных топливных элементов, вмещающих до 27 л водорода. Запас хода беспилотника достигает рекордных 15 часов без нагрузки и 10 часов с грузом до 3 кг. Отметим, что большинство имеющихся на рынке дронов способны проводить в воздухе не более 2 часов. По причине столь низкой эффективности БПЛА, сегодня процесс топографической съемки сопряжен с многократными взлетами и посадками дрона в различных точках. Увеличенный запас хода Griflion H заметно повышает эффективность выполнения подобных задач. В число других свойств нового беспилотника входят удобное управление, высокая степень безопасности, обширный охват территории, отсутствие вредных выбросов и низкий уровень шума. А учитывая способность перемещать различные грузы, этот инновационный дрон представляет собой оптимальное решение для проведения геодезических изысканий и топографической съемки, выполнения спасательных операций, обеспечения безопасности, охраны государственных границ и мониторинга лесных угодий.

Продукты для отраслевой цепочки с интегрированным дизайном

Входя в число немногих компаний, способных осуществлять интеграцию различных звеньев отраслевой цепочки и выполнять независимые научно-технические исследования, MMC UAV успешно создала собственную водородную энергетическую систему, включающую водородную батарею, специальный цилиндр, редукционный клапан, водородный компрессор и генератор.

Еще в 2016 году компания представила первый в мире водородный мультикоптер HyDrone 1800 с 273-минутным запасом хода. Griflion H стал результатом многочисленных технологических доработок, благодаря которым аппарат получил надежную и функциональную водородную силовую систему, позволившую ему побить рекорд нахождения подобных БПЛА в воздухе. А интегрированная конструкция беспилотника обеспечивает еще более прочную связь между дроном, топливным элементом и грузом.

О компании MMC

MMC UAV - ведущий производитель промышленных беспилотников, специализирующийся на разработке высокопроизводительных аппаратов. В комплексном портфеле продуктов компании представлены дрон, планер, силовая система, средства управления полетом и передачи изображений, а также станция наземного управления. Разработчик не создает оптимальные решения в сфере беспилотных летательных аппаратов, но и предоставляет услуги ОЕМ, ODM для нужд проведения различных инспекций, обеспечения общественной безопасности, выполнения поисково-спасательных работ, геодезической и топографической съемки, природоохранных мероприятий и т.д., гарантируя своим клиентам повышенную безопасность, эффективность и рентабельность осуществления подобных задач.

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SOURCE MMC UAV