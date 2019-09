15-godzinny lot - MMC UAV prezentuje nowy, bijący rekordy hydron

Jedną z zalet modelu Griflion H jest dłuższy czas lotu dzięki zastosowaniu wysoko wydajnego ogniwa na wodór z metalową, dwubiegunową płytką i pojemnością do 27 litrów wodoru. Długość lotu sięgnęła bijący rekord wynik 15 godzin bez ładunku i 10 godzin z 3-kilogramowym ładunkiem. Większość dronów na rynku może utrzymywać się w powietrzu przez zaledwie 2 godziny. W kartografii misje są często przerywane przez wielokrotne lądowania i wznoszenie się w różnych miejscach, przez co spada ich wydajność. Wydłużony czas lotu modelu Griflion H znacznie zwiększa wydajność misji. Pozostałe funkcje modelu obejmują wygodną obsługę, wysoki poziom bezpieczeństwa, duży zasięg, zero emisji i niski poziom hałasu. W połączeniu z różnymi ładunkami urządzenie jest rozwiązaniem dla klientów na całym świecie w branżach takich, jak pomiar i kartografia, ratownictwo, bezpieczeństwo i ochrona, patrole granic i lasów.

Produkty łańcucha produkcji ze zintegrowanym projektem

Jako jedna z niewielu firm z możliwościami integracji łańcucha produkcji i prowadzenia badań i rozwoju MMC UAV opracowała własny system energii wodorowej, w tym akumulator wodorowy, cylinder wodorowy, zawór zmniejszający ciśnienie, kompresor wodoru i generator wodoru.

Firma MMC UAV wprowadziła pierwszy na świecie zasilany wodorem wielowirnikowy HyDrone 1800 w 2016 r. Urządzenie mogło utrzymać się w powietrzu przez 273 minuty. Model Griflion H przeszedł modernizację i został wyposażony w system paliwa wodorowego, który pobił własny rekord długości lotu. Zintegrowany projekt zacieśnia połączenia między dronem, akumulatorem i ładunkiem.

O MMC

MMC UAV to wiodący producent przemysłowych urządzeń UAV skupiający się na produkcji wysoko wydajnych rozwiązań UAV. Firma ma w ofercie szeroki portfel produktów łańcucha przemysłowego, w tym drony, płatowce, systemy zasilania, sterowanie lotem, przesyłanie obrazu, czy stacje kontroli naziemnej. Firma dopasowuje rozwiązania UAV, a także usługi OEM i ODM do potrzeb klientów międzynarodowych w branżach takich, jak inspekcje, bezpieczeństwo publiczne, poszukiwania i ratownictwo, pomiar i kartografia, ochrona środowiska i nie tylko. Dzięki temu klienci mogą pracować bezpieczniej, skuteczniej i taniej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/998663/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/998664/2.jpg

SOURCE MMC UAV