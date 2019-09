15 Stunden Flugzeit: MMC UAV bringt neue rekordbrechende Wasserstoffdrohne heraus

Das herausstechende Merkmal der Griflion H ist die längere Flugzeit, die auf ihre hocheffiziente Wasserstoffbrennstoffzelle mit metallischer Bipolarplatte und einer maximalen Wasserstoff-Speicherkapazität von 27 Litern zurückzuführen ist. Das Gerät erreichte eine rekordbrechende Flugzeit von 15 Stunden ohne Traglast und 10 Stunden mit einer Traglast von 3 Kilogramm, während die meisten Drohnen im Markt lediglich Flugzeiten von maximal 2 Stunden ermöglichen. Bei Kartierungen wird der Einsatz häufig durch mehrere Starts und Landungen an unterschiedlichen Orten unterbrochen, was die Effizienz herabsetzt. Die längere Flugzeit der Griflion H verbessert die Einsatzeffizienz enorm. Weitere Merkmale des Geräts sind seine komfortable Bedienung, hohe Sicherheit, große Reichweite, Abgasfreiheit und geringe Lautstärke. Mit unterschiedlichen Traglasten kann es internationale Kunden in Segmenten wie Vermessung und Kartierung, Rettung, Sicherheit und Schutz, Grenzbeobachtung und Waldbeobachtung unterstützen.

Die Industriekette abdeckende Produkte mit integrierter Konstruktion

Als eines der wenigen Unternehmen mit der Fähigkeit, die Industriekette zu integrieren und unabhängige Forschung und Entwicklung zu betreiben, hat MMC UAV sein eigenes Wasserstoffantriebssystem entwickelt – darunter eine Wasserstoffbatterie, einen Wasserstoffzylinder, ein Druckreduzierventil, einen Wasserstoffkompressor und einen Wasserstoffgenerator.

MMC UAV hatte 2016 die weltweit erste wasserstoffgetriebene Multirotor-Drohne herausgebracht – die „HyDrone 1800", die eine Flugzeit von 273 Minuten erreichte. Die Griflion H hat übergreifende Upgrades erhalten und verfügt nun über ein etabliertes Wasserstofftreibstoffsystem, mit dem sie ihren eigenen Flugzeitrekord gebrochen hat. Die integrierte Konstruktion strafft die Verbindung zwischen Drohne, Brennstoffzelle und Traglast.

Informationen zu MMC

MMC UAV ist ein führender Hersteller industrieller UAV, der sich für die Produktion hoch leistungsfähiger UAV-Produkte einsetzt. Das Unternehmen hat sich ein die Industriekette abdeckendes Produktportfolio aufgebaut, das die Produkte Drohne, Flugzeugzelle, Antriebssystem, Flugsteuerung, Bildübertragung und Bodenkontrollstation beinhaltet. Es bietet – individuell angepasst – beste UAV-Lösungen sowie OEM- und ODM-Dienstleistungen für internationale Kunden in Segmenten wie Kontrolle, öffentliche Sicherheit, Suche und Rettung, Vermessung und Kartierung, Umweltschutz und vielen anderen an. Ziel ist es, diesen Kunden zu helfen, sicherer, effizienter und kostengünstiger zu arbeiten.

