16-jarige Australiër Charlie Mitchell komt op nummer 1 binnen in Amerikaanse Adult Contemporary hitlijst met een nummer geproduceerd door Narada Michael Walden (producer van Whitney Houston) en schiet daarmee Mick Jagger en Billy Joel voorbij.

Met het nummer is Charlie Mitchell Mick Jagger en Billy Joel voorbij geschoten op de PlayMPE charts, de belangrijkste directe muziekdistributie voor radioprogrammeurs. Op woensdag 11 mei verschijnt Mitchell voor het eerst in Australië, namelijk in de ochtendshow Studio 10.

"Op dit moment worden we overstelpt met verzoeken. Toen we vanmorgen wakker werden, zat onze inbox zo vol dat mensen ons belden om te vertellen dat hun e-mails teruggestuurd werden', aldus Stenger.

'Dit is voor mij geen verrassing', aldus Evans. "Ik wist het al op het moment dat ik hem zag."

Het nummer "Even After" is door Evans op een unieke manier geschreven. Het eerste deel gaat over een geliefde die op de een of andere manier iemand heeft verloren, terwijl in het tweede deel degene die je hebt verloren tegen je spreekt.

"Na het tragisch en voortijdig overlijden van mijn moeder heeft het me jaren gekost om het nummer te schrijven. Toen ik het schreef wist ik dat ik het niet zelf zou kunnen zingen, al ben ik zelf ook een zanger. Ik was er gewoon te gehecht aan. Toen ik Charlie op sociale media ontdekte, zag ik dat hij een kwetsbaarheid in zich had en besloot ik hem een kans te geven. Mensen zullen het nummer op hun eigen manier interpreteren. Sommigen denken dat het gaat om een verbroken relatie, anderen denken dat het gaat om een overledene," zegt Evans. "Ik had niet verwacht dat Charlie zo getalenteerd zou zijn. Het is zijn unieke 'oude ziel' waardoor hij dit liedje al op zo'n jonge leeftijd kan zingen. Het is echt buitengewoon.'

Narada Michael Walden legde het kort maar krachtig uit: 'Charlie Mitchell is een superster in wording. Ik ben blij dat Brian hem naar me heeft gebracht en we hebben nog heel wat werk te doen samen.'

Het nummer' "Even After" is te downloaden op Apple iTunes, Spotify en andere plekken waar muziek kan worden gedownload. Zijn officiële website is charliemitchellmusic.com en zijn Facebook is Facebook.com/CharlieMitchellMusic, waar hij al meer dan 35.000 volgers had nog voor zijn samenwerking met Walden.

De hitlijst is te zien op https://daily.plaympe.com/adult-contemporary-weekly-top-20-downloads/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1813055/Charlie_Mitchell_Even_After_2.jpg

SOURCE ESW Management