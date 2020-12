16 přihlášených projektů obdrželo vůbec poprvé cenu Shanghai Electric Cup za nejlepší počiny v oblasti digitalizace energetického průmyslu

ŠANGHAJ, 31. prosince 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (dále jen „společnost") (burzovní index SEHK: 02727, SSE: 601727), přední světový výrobce a dodavatel energetických zařízení, průmyslového vybavení a přední poskytovatel integračních služeb, nedávno uzavřela pětiměsíční soutěž v průmyslových inovacích. Vůbec první ročník soutěže „Shanghai Electric Cup" byl zahájen letos v červenci, a to za podpory Výboru města Šanghaj pro ekonomiku a informatiku a Šanghajské průmyslové internetové asociace. Do této soutěže, jejímž cílem je podporovat zavádění digitalizace a inovací do energetického průmyslu, se přihlásilo 140 projektů z celého světa, které soutěžily o celkem 16 cen.

Společnost Shanghai Electric, která tuto soutěž organizovala poprvé, využila této příležitosti a zapojila do ní své interní a externí týmy na podporu průmyslových inovací a urychlení digitální transformace. Hlavním cílem soutěže tak bylo podpořit a vyvinout prakticky použitelné nástroje a aplikace se zaměřením na čtyři hlavní oblasti – chytrá města, chytrá energie, chytrá výroba a chytrá doprava, což jsou hlavní oblasti, kterým se chce firma Shanghai Electric do budoucna věnovat.

Z více než 140 zúčastněných projektů od domácích i zahraničních týmů, byly první tři ceny uděleny 16 projektům, z nichž deset pocházelo přímo od firmy Shanghai Electric a šest od ostatních firem. Centrální výzkumný institut firmy Shanfhai Electric podepsal také dohodu o podpoře a spolupráci se čtyřmi oceněnými externími týmy. Divize firmy Shanghai Electric pro digitální technologie (Shanghai Electric Digital Technology - SEDT) a dalších šest firem uzavřelo smlouvu o spolupráci na vývoji průmyslové internetové platformy SEunicloud firmy Shanghai Electric.

Chuang Ou, prezident společnosti Shanghai Electric, při oznamování vítězů soutěže, řekl: „Každý ze skvělých projektů, které účastníci letošního ročníku soutěže představili, je jen malým krokem při urychlování digitální transformace společnosti Shanghai Electric, nicméně dohromady představují tyto projekty pro celou společnost velký krok vpřed, zejména ve snaze o zlepšování našich schopností v oblasti 3D projektování a hledání dalších průmyslových aplikací."

„Tato soutěž položila nové základy pro další rozvoj nového ekosystému SEunicloud firmy Shanghai Electric, ukázala nám nové produkty a služby a současně nám pomohla získat specializované týmy pro urychlení digitální transformace naší společnosti," dodal prezident společnosti Shanghai Electric.

Při příležitosti vyhlašování výsledků soutěže a udílení cen, firma Shanghai Electric představila také aktualizovanou verzi své průmyslové internetové platformy SEunicloud Industrial Internet Platform 2.0, včetně nových vylepšení v oblasti umělé inteligence (AI), obchodní inteligence (BI) a kreativní inteligence (CI). Nové funkce této platformy tak umožní firmě Shanghai Electric ještě více urychlit svou digitální transformaci a představují podstatný krok vpřed při budování průmyslového internetu firmy Shanghai Electric.

Nová verze 2.0 této platformy obsahuje nový modul umělé inteligence pro velká data (big data) a také řadu nových analytických nástrojů pro různé průmyslové a obchodní scénáře. Aktualizovaný modul obchodní inteligence (BI) nyní využívá rychlé zpracování dat a vizualizační nástroje ke generování důležitých analytických údajů z obrovského množství dat. Navíc lze tuto platformu díky zabudovanému vizualizačnímu systému využívat také jako platformu InaaS (Innovation-as-a-Service – Inovace jako služba).

Důkazem důrazu na inovaci a digitalizaci ve firmě Shanghai Electric je i letošní vysoká míra investic do výzkumu a vývoje, kam firma investovala více než 3,4 % svých tržeb. V oblasti nových průmyslových oborů se navíc očekává, že průměrná míra investic do výzkumu a vývoje se z původní hodnoty 6 % v roce 2019 zvýší až na 11 %.

