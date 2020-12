16 projektów z dziedziny innowacji cyfrowych dla energetyki uhonorowano nagrodami pierwszej edycji Pucharu Shanghai Electric Cup „Industrial App"

SZANGHAJ, 31 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Spółka") (SEHK: 02727, SSE: 601727), czołowy światowy producent i dostawca urządzeń elektrycznych, wyposażenia przemysłowego i usług integracyjnych zakończył niedawno trwający pięć miesięcy konkurs na innowacyjną aplikację przemysłową. Pierwsza w historii edycja Pucharu „Shanghai Electric Cup" rozpoczęła się w lipcu tego roku przy wsparciu Szanghajskiej Miejskiej Komisji ds. Ekonomii i Informatyzacji oraz Szanghajskiego Stowarzyszenia ds. Internetowych Aplikacji Przemysłowych. Celem konkursu było stworzenie otoczenia sprzyjającego wdrażaniu innowacji cyfrowych. Zgłoszono do niego 140 projektów z całego świata, z których 16 uhonorowano nagrodami.

W ramach pierwszej edycji tego wydarzenia Shanghai Electric zaoferowało zespołom należącym do Spółki, a także zespołom zewnętrznym możliwość promowania innowacji przemysłowych i przyspieszenia transformacji w dziedzinie cyfryzacji. Motywem przewodnim konkursu było skłonienie uczestników do opracowania praktycznych aplikacji, które można wykorzystać w obiektach przemysłowych oraz połączenie w zgłoszonych projektach czterech koncepcji – inteligentnych miast, inteligentnej energii, inteligentnej produkcji i inteligentnego transportu – czterech obszarów wyznaczających kierunek przyszłego rozwoju Shanghai Electric.

Spośród 140 projektów zgłoszonych przez zespoły krajowe i międzynarodowe trzy nagrody główne przyznano 16 projektom, z których dziesięć opracowano w Shanghai Electric, a pozostałe sześć w spółkach zewnętrznych. Główny Instytut Badawczy Spółki podpisał umowy o inkubację projektów z czterema nagrodzonymi zespołami zewnętrznymi. Shanghai Electric Digital Technology (SEDT) oraz sześć innych spółek zawarło umowę o współpracy dotyczącą korzystania z opracowanej przez Shanghai Electric platformy internetowej o nazwie SEunicloud.

Prezes Shanghai Electric, Huang Ou, tak wypowiedział się na temat konkursu i ogłoszenia zwycięzców: „Patrząc z perspektywy naszego dążenia do doskonalenia umiejętności w dziedzinie projektowania 3D oraz aplikacji przemysłowych, tak nadzwyczajne osiągnięcia, jakie przedstawiono nam podczas tegorocznej edycji konkursu, to małe kroki na drodze do przyspieszenia transformacji cyfrowej Shanghai Electric, ale łącznie stanowią one kamień milowy dla rozwoju całej firmy".

„Konkurs położył podwaliny pod stworzenie w Shanghai Electric nowego ekosystemu platformy internetowej SEunicloud oraz pozwolił na zbudowanie wyspecjalizowanego zespołu, który przyczyni się do przyspieszenia przekształceń, jakie będą zachodziły w naszej firmie, począwszy od digitalizacji wzorów wyrobów aż po wdrażanie modeli biznesowych" – dodał.

Podczas ceremonii wręczenia nagród zaprezentowano uaktualnioną Przemysłową Platformę Internetową SEunicloud 2.0 wzbogaconą o zintegrowane rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, inteligencji biznesowej i twórczej inteligencji. Dzięki tym udoskonaleniom platforma umożliwi Shanghai Electric dokonywanie cyfrowej transformacji i stanowi kolejny, znaczący krok na drodze do zbudowania przez Shanghai Electric przemysłowej platformy internetowej.

Wersja 2.0 zawiera obszerny moduł danych sztucznej inteligencji zdolny do generowania wartościowych danych i analitycznych informacji biznesowych dla różnych scenariuszy przemysłowych. Uaktualniony moduł inteligencji biznesowej opiera się na szybkich narzędziach przetwarzania i wizualizacji danych oraz umożliwia wykonywanie inteligentnych analiz na poziomie rozbudowanych zasobów danych. Ponadto dzięki wbudowanemu zintegrowanemu systemowi wizualizacji platformę można wykorzystywać jako platformę InaaS (Innowacja jako Usługa).

Główny obszar zainteresowania Shanghai Electric, jakim jest cyfryzacja i rozwój, nieprzerwanie znajduje swoje odzwierciedlenie w intensywnej działalności badawczo-rozwojowej, której wartość wynosi ponad 3,4%. Wartość ta będzie wzrastać wraz z rozwojem nowych branż, gdzie prognozuje się wzrost o 6% w porównaniu do roku 2019, oraz inwestycjami w fazę poprzedzającą rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie przewidywany wzrost wynosi 11%.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric