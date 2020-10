179 organizací z celého světa vyzvalo Google, aby ve svém obchodě Google Play zakázal prodej aplikací, které podporují kouření tabáku i elektronických cigaret

WASHINGTON, 29. října 2020 /PRNewswire/ -- Kampaň za děti bez tabáku (Campaign for Tobacco-Free Kids) dnes, spolu se 179 dalšími organizacemi ze 62 zemí světa, vyzvala Google k přijetí opatření, které by vedly k zákazu prodeje aplikací podporujících kouření tabáku i elektronických cigaret v obchodě Google Play a k jejich úplnému odstranění z obchodu Google Play.

Apple, Amazon a řada dalších firem již přijaly opatření, která zakazují propagaci tabákových výrobků a elektronických cigaret. V listopadu 2019 společnost Apple oznámila , že zakáže prodej všech aplikací, které propagují tabákové výrobky a elektronické cigarety a odstraní je ze svého obchodu Apple Store. Od té doby z obchodu Apple Store bylo odstraněno téměř 200 takových aplikací.

Ve svém dopise generálnímu řediteli firmy Google uvedl Sundar Pichaito, zástupce celé skupiny, toto: „V posledních letech tabákové firmy stále více využívají technologické platformy k oslovování mladých lidí. V posledních měsících tabákové firmy a firmy vyrábějící nikotinové produkty využívají krizi kolem pandemie COVID-19 k online prodeji a propagaci svých zdraví škodlivých produktů také mobilní aplikace. Firmy Philip Morris International a British American Tobacco zaplavily Instagram a Facebook reklamami na cigarety Marlboro nebo Lucky Strike a reklamou na elektronické cigarety IQOS, Glo a dalších. Navíc firma Juul způsobila epidemii kouření elektronických cigaret mezi mladými ve Spojených státech amerických, díky své reklamě na sociálních sítích, která byla „ jasně cílena na mladé ."

„Je nutné co nejrychleji začít chránit další generace před globální pandemií kouření tabáku, a proto vyzýváme k okamžité akci," píše se v dopise.

V dopise je uvedeno několik aplikací, které jsou momentálně v obchodě Google Play dostupné a přitom podporují kouření tabáku a elektronických cigaret. Jedná se například o aplikace, které nabízí návody na výrobu roztoků do elektronických cigaret a také aplikace vyrobené firmou Altria, které propagují kupóny na nákup cigaret značky Marlboro.

„Firma Google již přijala odpovědnost za nepropagování používání tabákových výrobků mezi mladými lidmi a zakázala reklamu na tabákové výrobky a elektronické cigarety ve svém vyhledávači. Nicméně tento segment byl poněkud opomenutý a je potřeba ho vyřešit," řekl Matthew L. Myers, prezident Kampaně za děti bez tabáku (Campaign for Tobacco-Free Kids). „Google by měl odstranit zbývající aplikace, které podporují prodej nebo používání tabákových výrobků mladistvými osobami."

Tabákové výrobky patří mezi nejčastější preventabilní příčinu smrti a každý rok zabijí na celém světě osm milionů lidí. Pokud urychleně nepřijmeme preventivní opatření, zabijí tabákové výrobky v tomto století jednu miliardu lidí.

