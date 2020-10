179 organizácií z celého sveta vyzvalo Google, aby vo svojom obchode Google Play zakázal predaj aplikácií, ktoré podporujú fajčenie tabaku a elektronických cigariet

WASHINGTON, Okt. 29, 2020 /PRNewswire/ -- Kampaň za deti bez tabaku (Campaign for Tobacco-Free Kids) dnes, spolu so 179 ďalšími organizáciami zo 62 krajín sveta, vyzvala spoločnosť Google k prijatiu opatrení, ktoré by viedli k zákazu predaja aplikácií podporujúcich fajčenie tabaku aj elektronických cigariet v obchode Google Play a k ich úplnému odstráneniu z obchodu Google Play.

Spoločnosti Apple, Amazon a rad ďalších spoločností už prijali opatrenia, ktoré zakazujú propagáciu tabakových výrobkov a elektronických cigariet. V novembri 2019 spoločnosť Apple oznámila, že zakáže predaj všetkých aplikácií, ktoré propagujú tabakové výrobky a elektronické cigarety, a odstráni ich zo svojho obchodu Apple Store. Od tej doby z obchodu Apple Store bolo odstránených takmer 200 takýchto aplikácií.

V liste generálnemu riaditeľovi firmy Google Sundarovi Pichaiovi, zástupca celej skupiny uviedol toto: "V posledných rokoch tabakové firmy stále viac využívajú technologické platformy k oslovovaniu mladých ľudí. V posledných mesiacoch tabakové firmy a firmy vyrábajúce nikotínové produkty využívajú krízu okolo pandémie COVID-19 k online predaju a propagácii svojich zdraviu škodlivých produktov aj mobilných aplikácií. Firmy Philip Morris International a British American Tobacco zaplavili Instagram a Facebook reklamami na cigarety Marlboro alebo Lucky Strike a reklamou na elektronické cigarety akú IQOS a Glo. Navyše firma Juul spôsobila epidémiu fajčenia elektronických cigariet medzi mladými v Spojených štátoch amerických, vďaka svojej reklame na sociálnych sieťach, ktorá bola "jasne cielená na mladých".

"Je nutné čo najrýchlejšie začať chrániť ďalšie generácie pred globálnou pandémiou fajčenia tabaku, a preto vyzývame k okamžitej akcii," píše sa v liste.

V liste sa uvádza niekoľko aplikácií, ktoré sú momentálne v obchode Google Play dostupné a pritom podporujú fajčenie tabaku a elektronických cigariet. Ide napríklad o aplikácie, ktoré ponúkajú návody na výrobu roztokov do elektronických cigariet, a tiež aplikácie vyrobené firmou Altria, ktoré propagujú kupóny na nákup cigariet značky Marlboro.

"Firma Google už prijala zodpovednosť za nepropagovanie používanie tabakových výrobkov medzi mladými ľuďmi a zakázala reklamu tabakových výrobkov a elektronických cigariet vo svojom vyhľadávači. Avšak tento segment bol trochu opomenutý a je potrebné ho vyriešiť," povedal Matthew L. Myers, prezident Kampane za deti bez tabaku (Campaign for Tobacco-Free Kids)." Spoločnosť Google by mala odstrániť zostávajúce aplikácie, ktoré podporujú predaj alebo používanie tabakových výrobkov mladistvými osobami. "

Tabakové výrobky patria medzi produkty, ktorých používanie je možné zamedziť ako príčinu smrti a každý rok zabijú na celom svete osem miliónov ľudí. Ak urýchlene neprijmeme preventívne opatrenia, zabijú tabakové výrobky v tomto storočí jednu miliardu ľudí.

