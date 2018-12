19de NCPEDP - Mindtree Helen Keller Awards 2018

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Terwijl de Awards nu voor de negentiende keer gehouden worden, zijn zij over de afgelopen jaren overgekomen als een betrouwbare manier om overzichtelijk vooruitgang aan te geven in de richting van verhoogde waardigheid en empowerment van de 70 miljoen mensen met een handicap in India.

Dit jaar werden twaalf Awards aangekondigd onder drie verschillende categorieën. Als spreker tijdens het evenement, zegt Mr Arman Ali, Executive Director, NCPEDP, het volgende "Het is zo bemoedigend om het soort sollicitaties te zien die wij dit jaar ontvangen hebben. Gewoonlijk komen de meeste sollicitaties uit de IT-industrie en dit jaar was het verfrissend om te zien dat een meerderheid van de ontvangen sollicitaties van organisaties en mensen kwamen die in de detailhandel werken. Wij kijken vooruit naar het moment dat het naar kleinere steden en dorpen zal doordringen."

De Belangrijkste Gast van het evenement, Dr. Satya Pal Singh, Hon'ble Minister of State for Human Resource Development, zei toen hij de winnaars feliciteerde, "Het is hartverwarmend om hier vandaag te zijn en te leren over het uitstekende werk dat wordt uitgevoerd voor en door mensen met een handicap. Alles wat nodig is, is ondersteuning en gelijke kansen. In mijn hoedanigheid van Minister van het Hoger Onderwijs, zal ik alles eraan doen om de toegang te verzekeren in alle opzichten en in alle hoger onderwijsinstituties, zodat steeds meer personen met een handicap het glazen plafond doorbreken als werknemers, werkgevers en ondernemers."

In zijn dankwoord ten name van alle begunstigden, herhaalde Mr. Shishir Rambhau Gorle, Founder, SquareMeal Foods Pvt Limited nogmaals dat "handicap zelden de echte uitdaging is - mensen zijn gehandicapt door een hostiele omgeving om zich heen en aan die verandering hopen wij bij te dragen."

In zijn toespraak tijdens het evenement, zei Mr. N. S. Parthasarthy, Executive Vice Chairman and COO, Mindtree Limited, "De door deze Awards verhoogde zichtbaarheid is erg bemoedigend en wat vooral belangrijk is, is dat dit het resultaat is van steeds meer organisaties die hun instelling en percepties veranderen met betrekking tot het aannemen van personen met een handicap in hun personeelsbestand - hoewel er nog veel gebeuren moet. Wij feliciteren alle begunstigden en ook de NCPEDP met dit heel unieke initiatief voor het promoveren van gelijke kansen voor personen met een handicap."

HELEN KELLER AWARDS

Het verhaal van de Helen Keller Awards begint al in 1999 als gevolg van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd met de Top 100 Bedrijven in India door de National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP). Uit de resultaten bleek het gemiddelde percentage werkende personen met een handicap van het totaal werknemers het volgende te zijn:

- 0,54 % in de publieke sector

- 0,28 % in de particuliere sector

- 0,05 % in multinationals

Daarom was het doel van de Helen Keller Awards om een discussie te starten over gelijke kansen voor personen met een handicap in hun arbeidssector en om het uitstekende werk te erkennen dat wordt uitgevoerd door bedrijven en personen om werkgelegenheid voor personen met een handicap in India te promoveren. Door de jaren heen werden de Awards erkend als de meest prestigieuze Indiase maatstaf voor het prijzen van mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor het promoveren van werkgelegenheid voor personen met een handicap.

Voor de afgelopen drie jaren heeft de NCPEDP met Mindtree samengewerkt aan de Helen Keller Awards, een leidende digitale transformatie platform en technologiedienstenbedrijf en een rolmodel op het gebied van arbeid voor personen met een handicap, om de NCPEDP-Mindtree Helen Keller Awards uit te reiken.

Over NCPEDP:

De National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP), geregistreerd in 1996, is het voornaamste cross-handicap, not-for-profit organisatie in het land, dat als interface werkt tussen de regering, de industrie, internationale instellingen en de vrijwilligerssector voor het verstevigen van de positie van personen met een handicap. Zijn doelstelling is simpel - het aannemen van gehandicapte werknemers aanmoedigen, publieke bewustzijn verhogen rondom de kwestie van handicap, gehandicapte personen versterken met kennis, informatie en opportuniteiten en het verzekeren van een makkelijke en eenvoudige toegang tot alle publieke ruimtes. NCPEDP functioneert op basis van zes kernprincipes, die ook de zes pilaren van de organisatie genoemd worden, namelijk: 1) Onderwijs; 2) Arbeid; 3) Toegang; 4)Wetgeving/Beleid; 5) Bewustwording/communicatie; en 6) Jeugd. Bezoek voor meer informatie www.ncpedp.org.

Over Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. "Born digital" in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds." Bezoek voor meer informatie www.mindtree.com of volg ons @Mindtree_Ltd.

