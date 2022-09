1Box Self Storage, een bedrijf van Volta Global, neemt Kubox en Kubox Home Delivery over, waarmee het zijn leidende positie in Nederland verder versterkt

Met deze opvallende overname heeft 1Box nu 28 zelfopslagfaciliteiten in Nederland en kijkt het uit naar verdere groei

UTRECHT,, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- 1Box Self Storage, de Nederlandse dochteronderneming van het 1Box Group self-storage platform van Volta Global in Europa, heeft de overname afgerond van Kubox, een andere vooraanstaande zelfopslagbedrijf in Nederland. Deze overname brengt het aanbod van 1Box voor zelfopslag op 28 operationele faciliteiten in Nederland en bevestigt 1Box als toonaangevend merk in de sector.

1Box Tillburg Tillburg replacement

"De overname van Kubox is een belangrijke strategische mijlpaal voor 1Box, waar al jarenlang aan gewerkt is", aldus Jeff Evans, directeur van Volta Global en de 1Box Group. "1Box heeft nu in het hele land zelfopslagfaciliteiten, met een grote strategische aanwezigheid op de belangrijke Rotterdamse markt. Ook heeft het bedrijf infrastructuur voor thuisbezorging of storage-as-a-service die we in de komende maanden beschikbaar willen maken voor bestaande en toekomstige 1Box-klanten."

De overname van Kubox valt samen met de voortdurende vooruitgang die Volta Global maakt bij het consolideren van de gefragmenteerde en lucratieve Europese markt voor zelfopslag. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf naast andere vastgoedklassen al aanzienlijke ervaring als eigenaar en exploitant van zelfopslag. Naast de overname van Kubox, heeft Volta Global onlangs nieuwe overnames gedaan in Frankrijk en Italië, waarmee het een van slechts een handvol Pan-Europese zelfopslagbedrijven is geworden.

Marko Dimitrijevic, voorzitter van Volta Global, zei het volgende: "We bedanken alle partijen die betrokken zijn bij deze overname, in het bijzonder onze Nederlandse teamleden. We zijn er trots op dat we onze diensten voor zelfopslag aan steeds meer markten in Nederland kunnen aanbieden en zijn erg enthousiast over de ontwikkeling van onze Europese portfolio. De Europese zelfopslagsector wordt gekenmerkt door veel van dezelfde eigenschappen die van zelfopslag een zeer praktische oplossing hebben gemaakt voor zo veel Amerikaanse huishoudens. Bovendien is het een zeer gewilde activaklasse in de Verenigde Staten geworden."

Adviseurs bij de transactie

TaylorWessing Amsterdam trad in deze transactie op als extern juridisch adviseur van 1Box.

De verkoper werd vertegenwoordigd door JBR.

Over 1Box Group

1Box Group is een pan-Europese eigenaar, ontwikkelaar en beheerder van institutionele klasse voorzieningen voor zelfopslag. De groep bezit en exploiteert momenteel meer dan 30 faciliteiten, in totaal meer dan 245.000 vierkante meter, en meer dan 10.000 eenheden in Nederland, Frankrijk en Italië.

www.1boxgroup.com

Over Volta Global

Volta Global is een internationale vastgoedontwikkelaar, beheerder en investeerder gevestigd in Miami, Florida. Het bedrijf richt zich voornamelijk op zelfopslag, horeca, meergezinswoningen en privékrediet in de VS en Europa. Volta Global werkt met een permanente kapitaalbasis, die het bedrijf in staat stelt om geduldig, flexibel en op de lange termijn gericht te zijn op investeringsmogelijkheden, partnerschappen en samenwerking met lokale gemeenschappen.

www.voltaglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903622/1Box_tilburg_27.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903623/Tilburg_replacement.jpg

SOURCE VOLTA GLOBAL