1er trimestre 2020 : Huami Corporation maintient une rentabilité et une croissance continues

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 36,1 % pour s'élever à 1 088,5 millions RMB, et les expéditions ont augmenté de 35,7 % en glissement annuel.

SHENZHEN, Chine, 14 mai 2020 /PRNewswire/ -- Huami Corporation (NYSE : HMI) a annoncé ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020. Le chiffre d'affaires de Huami a atteint 1 088,5 millions RMB (153,7 millions USD), ce qui représente une augmentation de 36,1 % par rapport au premier trimestre 2019. Le nombre total d'articles expédiés a atteint 7,6 millions, alors qu'il était de 5,6 millions au premier trimestre 2019.

« Malgré les défis sans précédent qu'a posés la pandémie de COVID-19, la reconnaissance de la marque, le lancement de nouveaux produits et le succès du marketing sont à l'origine d'une solide croissance de 36,1 % du chiffre d'affaires au premier trimestre », a déclaré Wang Huang, président-directeur général de Huami. « Outre les moteurs du chiffre d'affaires susmentionnés, nous avons solidement progressé sur les marchés internationaux, en mettant minutieusement l'accent sur les nuances du marché de chaque région clé et sur une stratégie multicanaux comprenant à la fois des ventes directes et des canaux de vente tiers. »

David Cui, directeur financier, a ajouté : « En dépit des répercussions de la pandémie de COVID-19 auxquelles de nombreuses autres entreprises sont également confrontées, nous avons maintenu une forte croissance de notre chiffre d'affaires et sommes restés rentables pendant cette période difficile. Cela a été possible grâce à une plus grande notoriété de la marque et au fait que les utilisateurs ont adopté nos produits, tant sur le marché national qu'à l'étranger.

Au cours du premier trimestre, nous avons continué à investir dans la R & D, ainsi que dans les ventes et le marketing, car l'innovation en termes de produits et l'intégrité des canaux de vente sont des éléments essentiels de notre succès. Bien que nous ayons ressenti certains effets de pénurie sur la fabrication de nos produits en raison des perturbations sur notre chaîne logistique pendant le trimestre, nous sommes optimistes quant à une meilleure rentabilité à long terme, car la pandémie et ses répercussions suivent leurs cours ».

Les dépenses en recherche et développement ont augmenté de 63,5 %, passant de 72,4 millions RMB au premier trimestre 2019 à 118,3 millions RMB (16,7 millions USD) au premier trimestre 2020. Cette hausse se doit principalement à l'augmentation du nombre des effectifs de R & D et à l'accroissement des investissements dans les fonctionnalités, algorithmes, services cloud, recherche sur les puces et développement de nouveaux produits liés à la santé, afin de concrétiser la mission de Huami, qui consiste à connecter la santé à la technologie. Huami vise à lancer une série de nouveaux produits au cours des prochains trimestres de 2020. En avril, Amazfit, la marque qu'elle détient, a lancé la montre Amazfit X Smartwatch, dotée d'un écran AMOLED incurvé et présentant un design sans touche, grâce à un financement participatif.

