1Mentor, KIMPLE, SKALO, Swarmob y Wonderly son los ganadores de la iniciativa de innovación abierta TPrize del Tec de Monterrey y la Universidad de Los Andes

Fue durante el CIIE 2023 que se llevó a cabo la ceremonia de premiación de TPrize donde la innovación y las soluciones destacaron en la mayoría de los proyectos.

La convocatoria asegura un premio de 100,000 dólares, se repartirá entre los finalistas y ganadores

MONTERREY, México, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Iniciativas de todo el mundo se inscribieron a una de las convocatorias más trascendentes para los emprendedores de la innovación educativa. Tras dar solución a la pregunta: ¿Cómo pueden los y las jóvenes adquirir habilidades y crear su plan de desarrollo personal y laboral para acceder a mejores oportunidades y participar activamente de la transformación de sus entornos? Fueron seleccionados 10 proyectos finalistas donde destacaron temas de educación, docencia, profesión y salud.

Los finalistas fueron: Escritorio de Einstein, 1Mentor, SKALO, Robin Academy, Wonderly, Ubicua, Swarmob, Kimple, ICT in Education with TAK – TAK – TAK, y MedixLab.

Madrid, España se hizo presente con el Escritorio de Einstein donde un grupo de profesionales de la educación trabajan por mejorar la calidad de elección de carreras profesional de jóvenes de todo el mundo y también con EduKimple, un desarrollo de Madrid y Buenos Aires, que consiste en el acompañamiento a docentes en temas emergentes como globalización, igualdad y algunos otros desafíos sociales, políticos y ambientales entre otros. Los docentes de América Latina y Caribe encontraron respuesta a sus necesidades, gracias a UBICUA y sus programas de educación continua 100% en línea. Wonderly la plataforma de República Dominicana llega como una innovadora plataforma que ofrece instrucción en habilidades tecnológicas a niños de 8 años hasta jóvenes de 18.

Dentro de los finalistas, se presentó también 1Mentor de Canadá con una clara visión de las habilidades y herramientas que requieren desarrollar los jóvenes ante este mundo cambiante y el trabajo del futuro. MedixLab de El Salvador se ha convertido en el primer metaverso de salud de ese país. A través de simulaciones 3D pueden practicarse diferentes procedimientos de forma segura tantas veces como sea necesario para dominar el proceso técnico. "Juntos transformamos retos educativos en oportunidades" esta es la premisa con la que SKALO de Colombia forma parte de este sorprendente grupo de finalistas. A través de esta plataforma los docentes abrirán espacio a la diversidad e inclusión dentro de las aulas.

Se suma RobinAcademy un programa de educación en línea para primaria, secundaria y bachillerato con alumnos de todo el mundo. Descubre tu pasión y crea proyectos reales en una economía digital. TAK – TAK – TAK permite a los niños a jugar y a aprender, con experiencias digitales los estudiantes desarrollarán un proceso de pensamiento crítico y solución de problemas comunicándose y colaborando de forma creativa.

Swarmob, la plataforma cuyo nombre surge de la combinación de dos conceptos, Swarm Intelligence (inteligencia de enjambre) y Smart mob (Grupo de personas que gracias al uso de tecnologías de comunicación digital es capaz de coordinarse con rapidez y a gran escala para movilizarse por una causa) se presenta desde Chile con el fin de sembrar en las nuevas generaciones la capacidad para coordinarse de forma distribuida aprovechando los medios digitales para articular iniciativas colectivas que contribuyan a la transformación positiva de nuestro mundo.

El jurado encargado de decidir quién ocuparía la primer posición y de elegir la solución ganadora son: Elena Ortíz, especialista senior de educación del BID, Félix López, director de SEK LAB,EdTech Accelerator, Cristina Nolasco, experta en vinculaciones estratégicas, Jordi Castells, director de EduTech Emprende de la UOC, Agustín Porres, director regional para LATAM de Fundación Varkey, Enzo Cavallie, asociado en Reach Capital, Daniel Uribe, director de VélezReyes+, Brenda Villegas líder de niñez y juventud en Ashoka, Ana María Aristizabal, asesora senior de JFF Ventures.

Y tras un momento de deliberación, el jurado, determinó que los proyectos ganadores acreedores a la bolsa de cien mil dólares fueron: 1Mentor, KIMPLE, SKALO, Swarmob y Wonderly.

TPrize se desarrolló en un momento donde la desocupación laboral post pandemia creció de forma considerable, convirtiéndose en un reto para los jóvenes de Latinoamérica. Impactar e innovar mediante soluciones educativas mediante el uso de la inteligencia colectiva para diseñar y lanzar retos que generen soluciones de alto impacto será el objetivo para los siguientes años. El uso de las herramientas digitales y de inteligencia artificial deben incorporarse a la nueva realidad y al mundo cambiante en el que vivimos.

