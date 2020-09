1MORE dévoile la suite technologique QuietMax destinée aux séries avec réduction active du bruit et reçoit la première certification THX pour ses écouteurs True Wireless

La technologie de réduction active du bruit QuietMax de 1MORE change à jamais la façon dont les écouteurs assurent l'ANC en alliant la technologie hybride ANC, le son à double driver, le réglage audio précis, l'ANC à double bande + la réduction du bruit du vent dans une seule et même suite, et en utilisant ces technologies de concert, afin de plonger les auditeurs dans un environnement audio HIFI captivant. La technologie QuietMax résout les problèmes que rencontrent les solutions ANC actuelles qui, autrement, ont des effets désastreux sur la qualité du son. Elle y parvient grâce à l'innovation technologique et à un réglage du son propriétaire. Les produits QuietMax de la marque 1MORE représentent le meilleur que l'ANC HIFI peut offrir et la seule solution d'ANC HIFI bidirectionnelle du marché. Pour en savoir plus sur la technologie QuietMax de 1MORE, veuillez visiter le site en cliquant sur ce lien .

Depuis le lancement des écouteurs ANC True Wireless en janvier dernier, 1MORE a travaillé en étroite collaboration avec THX, en apportant des modifications au profil sonore afin d'améliorer encore les performances et la qualité de la sortie audio pour devenir le premier casque intra-auriculaire True Wireless certifié THX au monde. Le son certifié THX est disponible sur les modèles fabriqués à partir de juin 2020 et avec la version 3.62 ou supérieure du micrologiciel. Pour vérifier si votre modèle est certifié THX, rendez-vous sur le site web de 1MORE.

La poursuite du partenariat entre 1MORE et THX illustre l'engagement mutuel de ces deux entreprises à fournir aux consommateurs les normes audio les plus élevées. Grâce au sceau de la certification THX, les auditeurs équipés des écouteurs 1MORE peuvent être assurés d'avoir une qualité audio de premier plan et une écoute raffinée. En obtenant et en respectant le rigoureux processus de certification THX qui accorde une attention particulière à la réponse en fréquence et à sa régularité, à la faible distorsion et à l'isolation phonique exceptionnelle, les auditeurs bénéficieront d'un son équilibré et de qualité et entendront les bandes son et la musique de leurs divertissements telles que l'artiste les a voulues.

« En collaborant avec 1MORE et ses ingénieurs, nous avons pu constater par nous-mêmes leur engagement et leur assiduité à veiller à ce que leurs clients vivent la meilleure expérience audio possible », a déclaré Peter Vasay, directeur général et vice-président de THX, qui mène le programme de certification de THX. « Ces écouteurs intra-auriculaires ANC True Wireless ont été soumis à notre processus de test rigoureux et sont désormais certifiés THX, ce qui prouve la qualité de leurs performances audio ».

« 1MORE est heureuse de fournir les meilleurs produits audio, comme en témoignent les prix que nous avons reçus et les étapes que nous avons franchies pour obtenir le meilleur aval du secteur, comme la certification THX et l'arrivée de QuietMax », déclare Frank Lin, président-directeur général de 1MORE.

Les écouteurs True Wireless ANC et Dual Driver ANC Pro de 1MORE ont désormais non seulement intégré la technologie QuietMax, mais ils ont aussi remporté ni plus ni moins que sept prix de l'industrie et des médias cette année, ce qui en dit long sur leur suprématie dans leurs catégories respectives. Le Dual Driver ANC Pro a été le récipiendaire d'un prix CES Innovation 2020 et d'un prix iF Design 2020. Les écouteurs True Wireless ANC ont, quant à eux, reçu un prix VGP 2020, un prix CES Innovation 2020, un prix iF Design 2020, ainsi que le prix des meilleurs écouteurs 2020 de l'European Hardware Association.

Pour en savoir plus sur QuietMax et sur la série d'écouteurs ANC de 1MORE, rendez-vous sur 1MORE.com. Pour obtenir des précisions sur la certification THX, veuillez consulter le site de THX. Restez en contact avec 1MORE sur Facebook, Twitter et Instagram.

À PROPOS DE 1MORE

1MORE est spécialisée dans la conception et le développement acoustique, les logiciels intelligents et les produits audio de technologie mettable (wearable). Profondément investie, depuis sa création, de la mission de fournir un son de qualité supérieure à un prix abordable au consommateur, 1MORE a envoyé quelque 38 millions de casques dans plus de 25 pays au cours des 4 dernières années seulement. En outre, les produits 1MORE ont reçu de nombreux prix de l'industrie et du design, notamment les prestigieux prix CES Innovation, RedDot, iF Design, ainsi que d'autres récompenses majeures de l'industrie.

À PROPOS DE THX

Fondée par le légendaire réalisateur et producteur George Lucas en 1983, THX Ltd. et ses partenaires proposent des divertissements hors pair au cinéma, à la maison et en déplacement. Au cours des trente-cinq dernières années, THX a étendu ses catégories de certification au-delà de celles des studios et des salles de cinéma, pour s'attaquer à l'électronique grand public, au contenu, aux systèmes automobiles et aux spectacles vivants. Aujourd'hui, THX continue de redéfinir le divertissement, en proposant de nouvelles technologies passionnantes et en garantissant des expériences qui offrent aux consommateurs une fidélité audiovisuelle hors pair et qui veillent à ce que la vision d'un artiste soit sincèrement transmise aux publics du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site THX.com, nous retrouver sur Facebook, Instagram et nous suivre sur Twitter.

THX est une marque commerciale déposée de THX Ltd. Toutes les autres marques commerciales restent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

