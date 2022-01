1NCE et Amazon Web Services unissent leurs forces pour une plateforme IdO mondiale

- 1NCE étend la plateforme IdO à l'échelle mondiale sur l'infrastructure AWS

- La collaboration avec AWS crée des synergies réduisant les coûts d'exploitation

- Le prochain logiciel IdO vise à intégrer la connectivité dans les applications IdO

SEATTLE et COLOGNE, Allemagne,, 4 janvier 2022 /PRNewswire/ -- L'opérateur de réseau IdO mondial 1NCE et Amazon Web Services (AWS) unissent leurs forces pour promouvoir l'expansion de la plateforme IdO 1NCE à l'échelle mondiale, rapprochant ainsi son offre IdO native dans le Cloud de ses clients du monde entier. La collaboration vise également à renforcer les liens entre les deux entreprises et à développer le prochain logiciel IdO pour accélérer le déploiement mondial des projets IdO.

1NCE a développé une offre logicielle unique sur AWS qui permet aux développeurs IdO d'intégrer rapidement la connectivité IdO cellulaire dans leurs propres solutions avec des fonctionnalités plug & play.

Cette collaboration permet l'expansion de la plateforme IdO 1NCE via l'infrastructure AWS à l'échelle mondiale, ce qui augmente considérablement les performances globales de sa plateforme. Cela rapprochera littéralement la plateforme IdO 1NCE de ses clients, où qu'ils soient.

« Cet engagement intensifié avec AWS nous permet également de renforcer notre portefeuille de logiciels réseau et IdO dans des conditions considérablement améliorées et avec le savoir-faire approprié », a ajouté Younes Allaki, directeur de la technologie chez 1NCE. « Nous pouvons tirer parti des synergies entre l'infrastructure AWS et notre plateforme IdO, ce qui nous aide à développer notre prochain logiciel IdO à faible coût. Il s'agit d'une condition préalable à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités dans notre offre forfaitaire IdO existante, comme la conversion de protocoles, la gestion de l'énergie et les services de localisation. »

1NCE est une puissance IdO mondiale financée par Softbank et le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom avec un accès direct à ses réseaux et partenaires d'itinérance via 2G, 3G, 4G, LTE, NB-IdO et LTE-M dans plus de 100 pays à travers le monde. 1NCE permet aux clients professionnels de connecter facilement leurs appareils IdO pour 10 US$ pendant 10 ans.

Avec son offre forfaitaire IdO, 1NCE s'est avéré être un véritable perturbateur dans le monde de l'IdO. 1NCE tire parti d'AWS pour fournir des services IdO fiables en combinant une connectivité sécurisée avec des applications logicielles sophistiquées.

Grâce à sa relation étroite avec Deutsche Telekom et Amazon Web Services, 1NCE a obtenu une position de leader en termes de coûts et de fonctionnalités, comptant plus de 7000 clients et 10 millions de connexions gérées à ce jour. Avec « 1NCE For All », les clients peuvent commander jusqu'à 100 cartes SIM gratuitement exclusivement sur AWS Marketplace. 1NCE présente ses services IdO au CES de cette année à Las Vegas du 5 au 7 janvier au stand 10343.

À PROPOS DE 1NCE

1NCE, l'inventeur du « forfait IdO », est un opérateur de plateforme IdO mondial offrant une connectivité cellulaire et des services logiciels rapides, sécurisés et fiables dans plus de 100 pays à travers le monde. 1NCE coopère avec Deutsche Telekom AG et ses partenaires d'itinérance pour soutenir toutes les normes communes de communication mobile telles que 2G, 3G, 4G, 5G, NB-IdO et LTE-M.

Le forfait IdO 1NCE est conçu pour durer toute la durée de vie d'un appareil IdO avec un paiement unique. Cela rend les applications IdO abordables et évolutives pour des cas d'utilisation tels que le comptage intelligent, le suivi des actifs ou la télématique des véhicules. 1NCE offre également sa technologie aux opérateurs de plateformes mobiles en tant que solution Platform-as-a-Service. L'entreprise, dont le siège social est situé à Cologne, en Allemagne, a été fondée en 2017 avec Deutsche Telekom AG et emploie 150 personnes sur ses sites de Cologne, Hambourg, Amsterdam, Londres, Rome, Paris, Varsovie et Riga. Pour en savoir plus : www.1nce.com .

Contact pour les médias :

Dennis Knake

E-Mail : [email protected]

Téléphone : +49 151 627 776 43

SOURCE 1NCE