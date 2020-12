1NCE va offrir une connectivité IoT cellulaire gratuite exclusivement sur le marché AWS

1NCE For All - Carte SIM IoT gratuite avec 12 mois de connexion

Parfait pour le développement rapide et facile de nouveaux projets IoT

COLOGNE, Allemagne et SEATTLE, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- 1NCE, un opérateur de niveau 1 pour l'Internet des objets (IoT), supprime les obstacles au développement de solutions IoT basées sur le cloud avec 12 mois de connectivité IoT cellulaire gratuite et sans engagement.

Le nouveau tarif 1NCE For All est disponible exclusivement sur le marché AWS. Ce récent développement marque une nouvelle étape dans la relation entre 1NCE et AWS, dont le siège est en Allemagne.

« En offrant une connectivité cellulaire sans barrière et une offre gratuite pendant 12 mois, les développeurs de l'IoT peuvent en tirer profit et se concentrer uniquement sur la création de nouveaux projets IoT », a déclaré Dirk Didascalou, vice-président de l'IoT, Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes ravis de travailler avec 1NCE pour soutenir nos clients et leur permettre d'exploiter le plein potentiel de leurs solutions IoT sur AWS ».

1NCE For All permet un développement de l'IoT sans risque pendant 12 mois

Ce tarif gratuit est parfaitement conçu pour donner aux développeurs d'IoT le temps nécessaire pour mettre en œuvre et tester la connectivité mobile avec leurs produits. Une carte SIM IoT totalement gratuite avec un volume de données de 50 Mo et une durée de fonctionnement de 12 mois. Pas d'abonnement automatique à la fin de la période de test, jusqu'à 100 cartes par client. Après cela, un paiement unique de 10 $ par carte SIM libère tout le potentiel du forfait 1NCE IoT avec 10 ans de connectivité mobile, 500 Mo de données et 250 SMS, plus une accessibilité mondiale dans plus de 100 pays.

