1WorldSync compte élargir son portefeuille de solutions de syndication de contenu et de gestion de contenu de produit en faisant l'acquisition des outils de syndication de contenu de LANSA

EWING, New Jersey, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- 1WorldSync, le plus important fournisseur de solutions de contenu de produit, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Data Sync Direct et de Sync Manager, des solutions de syndication de contenu de produit de LANSA (une division d'Idera, Inc.), qui fournit des outils de plateforme de développement d'applications à code réduit.

1WorldSync offre désormais aux clients davantage de flexibilité pour intégrer du contenu de produit aux systèmes d'entreprise. De plus, 1WorldSync renforcera les capacités de syndication et de gestion de contenu numérique.

Les solutions de syndication de contenu de produit Data Sync Direct et SyncManager répondent aux besoins en matière d'alignement des données, ainsi qu'aux exigences réglementaires et celles propres à leurs partenaires commerciaux. Utilisées par les plus grands fabricants mondiaux de biens de grande consommation et de dispositifs médicaux, ces solutions ont fait leurs preuves à maintes reprises dans le domaine de la synchronisation des données de produits. Elles permettent de garantir que les données de produit échangées entre des partenaires commerciaux sont exactes et conformes aux spécifications universellement prises en charge, ainsi qu'aux normes spécifiques du marché, notamment les normes GS1 et le réseau GDSN (Global Data Synchronization Network).

« Cette combinaison de solutions permettra à 1WorldSync d'étendre plus rapidement la connectivité entre ses partenaires commerciaux », a déclaré Karin Borchert, directrice générale de 1WorldSync, en ajoutant ensuite : « L'arrivée de ces capacités considérables au sein de notre portefeuille permettra à nos clients internationaux de répondre avec rapidité et précision aux exigences de leurs partenaires commerciaux et des organismes de réglementation. »

1WorldSync™ est le plus important fournisseur de solutions de contenu de produit. La société permet à plus de 13 000 entreprises internationales réparties dans plus de 60 pays de partager avec leurs clients et les consommateurs des contenus authentiques et fiables les aidant à faire des choix intelligents au moment de prendre des décisions d'achat, de bien-être et de style de vie. Grâce à sa plateforme technologique et à ses services d'experts, 1WorldSync fournit des solutions qui répondent aux divers besoins du secteur. 1WorldSync est le premier fournisseur de réseau de contenu de produit et pool de données GDSN à avoir obtenu la certification ISO 27001. Pour plus d'informations, consultez http://www.1worldsync.com.

