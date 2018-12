2. Sichuan Tourism New Media Marketing Conference schließt in Ya'an ab

- Die China Giant Panda Culture Alliance wird offiziell gestartet

YA'AN, China, 15. Dezember, 2018 /PRNewswire/ -- Die 2. Sichuan Tourism New Media Marketing Conference mit dem Thema „Giant Panda, Integrated Tourism, Great Fusion" und das Einführungsevent für die China Giant Panda Culture Alliance wurden am 6. Dezember in Ya'an, in der Provinz Sichuan abgeschlossen. Über 450 Experten aus der internationalen Tourismus- und Medienbranche versammelten sich in Ya'an, um an einem hochrangigen Dialog mitzuwirken, in dem ein genauerer Blick auf den Entwicklungsbereich des Marketingsektors für Kulturtourismus vor dem Hintergrund der neuen Medien gelegt wurde. Die gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen, die VR + Tourism Experience Show und die Cultural Tourism Products Exhibition, dienen als Fenster zur Welt, um die Branche zu untersuchen und enthüllten drei Trends, in denen die neuen Medien eingesetzt werden, um die Branchenanstrengungen zu stärken.