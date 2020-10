20% dos países do mundo agora usam a BitSight para proteger a segurança nacional

BOSTON, 1º de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- BitSight, o padrão em classificações de segurança, atingiu um marco crítico, com 38 países, o que representa um quinto de todos os governos em todo o mundo, utilizando atualmente as soluções da BitSight para monitorar e gerenciar risco cibernético à infraestrutura nacional crítica. A BitSight trabalha com governos nacionais para ajudar a gerenciar o risco cibernético nacional por meio de classificações e análises de segurança, que fornecem visibilidade e percepção do desempenho de segurança da infraestrutura nacional crítica que pode ser usada para identificar vulnerabilidades em escala, modelar riscos sistêmicos e permitir colaboração próxima para reduzir a probabilidade de um incidente nacional e medir a eficácia da política. Os países com organizações governamentais que usam a BitSight incluem Bélgica, Brasil, Alemanha, Islândia, Holanda, Espanha e Estados Unidos.

A vulnerabilidade da infraestrutura crítica nacional em escala global está sendo colocada no centro das atenções devido a ataques a hospitais, à base industrial de defesa, empresas de energia e até mesmo de pesquisa médica. Os governos em todo o mundo não têm visibilidade do desempenho de segurança da infraestrutura crítica e se esforçam para determinar a eficácia das políticas que promovem. Ao utilizar a BitSight, os países em todo o mundo podem obter uma nova visão sobre o risco agregado, vulnerabilidade e eficácia da segurança da infraestrutura crítica e tomar decisões baseadas em dados para reduzir o risco.

No início da pandemia da COVID-19, a BitSight fez parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no Brasil para ajudar a proteger as instituições de saúde brasileiras em sua estrutura contra ataques cibernéticos em potencial. A RNP é uma rede nacional avançada de ensino superior, pesquisa e inovação que possibilita a colaboração e a comunicação nas áreas de ensino e pesquisa. "Neste momento, é fundamental apoiar as instituições de saúde que estão passando por alta demanda por seus serviços", afirmou o diretor executivo da RNP, Eduardo Grizendi. "Qualquer indisponibilidade ou incidente de segurança pode causar sérios danos aos pacientes e usuários."

A plataforma da BitSight permite que a RNP avalie o risco cibernético das instituições de saúde durante a pandemia. De acordo com Emilio Nakamura, diretor de segurança de informações da RNP, "houve uma grande complementaridade entre a BitSight e as outras soluções já utilizadas pela equipe de segurança (CAIS), o que melhorou a capacidade da RNP de monitorar as instituições e ajudá-las a prevenir e solucionar seus problemas".

Na Bélgica, a BitSight fez parceria com uma agência governamental e com a Agoria, uma grande associação profissional de mais de 2.000 empresas inspiradas em tecnologia, para se envolver diretamente com um grande número de empresas importantes para entender e melhorar a postura de segurança cibernética dessas empresas, aproveitando dados e métricas da BitSight.

"Durante a pandemia do coronavírus, foi importante para nós oferecer às nossas organizações membros uma maneira de entender melhor seu desempenho de segurança, bem como oferecer os dados corretos para melhorar e remediar qualquer risco", disse Yves Schellekens, líder de Grupo de Negócios para a Agoria. "A BitSight nos ajudou a aumentar nossos esforços e ofereceu um veículo para medir continuamente o efeito desse engajamento. Procuraremos aprimorar nossa colaboração com as organizações membros e melhorar os comportamentos de segurança na Bélgica, aproveitando os dados fornecidos pela BitSight."

"Proteger a infraestrutura crítica contra ataques cibernéticos é uma das missões governamentais mais importantes", disse Francisco Fonseca, vice-presidente de segurança cibernética nacional da BitSight. "Os países confiam na BitSight para fornecer informações valiosas sobre o desempenho da segurança em tempo real que eles não podem obter em nenhum outro lugar, bem como a obter um método de compartilhamento de informações que reduz os riscos de forma mensurável. Estamos honrados em fazer parceria com tantos países para ajudá-los a cumprir essa missão crítica."

