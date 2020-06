20 femmes incroyables de NET-A-PORTER s'ouvrent sur ce qu'elles auraient voulu savoir à 20 ans

#20YearsOfNetAPorter

LONDRES, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le mois où NET-A-PORTER célèbre son 20e anniversaire, PORTER a demandé à 20 femmes incroyables, les conceptrices, les conteuses, les interprètes, les fondatrices et les activistes, de partager les conseils de sagesse qu'elles se donneraient à elles-mêmes jeunes.

Alison Loehnis , présidente de NET-A-PORTER & M. PORTER : « Tu es plus jeune que tu ne le penses. Tu ne te sentiras jamais comme un adulte. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un sourire. Tu ne regretteras jamais le temps passé avec ta famille et tes amis. Voyage, voyage, voyage ! Les années d'étude n'ont pas vraiment d'importance, c'est le travail qui compte. Suis ton instinct, il te laisse rarement tomber. Ce qui ne te tue pas te rend véritablement plus fort Ton amour de longue date pour la mode te sera utile un jour. » Donatella Versace : « Je dirais à mon jeune moi que je vais avoir une vie incroyable, pleine d'amour, mais aussi avec sa part de douleur... Que je vais être une survivante, et que pour cette raison je vais me sentir plus proche des gens, surtout de ceux qui souffrent ou qui sont maltraités. » Margaret Atwood : « Nous sommes en 1960 au Canada , peu d'écrivains gagnent leur vie, et tout le monde sait que les femmes écrivains sont folles à lier et condamnées à être célibataires. Mon conseil : les temps vont changer et les attitudes aussi. Tu peux aider à les changer. » Jane Fonda : « Je dirais que NON est une phrase complète. À 20 ans, j'étais comme une passoire, je n'avais pas de limites, je voulais désespérément être aimée et donc, quoi que quelqu'un désirât, je m'y pliais. » Janet Mock : « Ne laisse pas le manque d'imagination, les faibles attentes ou les projections déformées de quiconque te détourner de ton chemin. » Ava DuVernay : « J'ai seulement appris au cours de la dernière décennie que tout ce qui t'arrive de mal ne t'arrive pas à toi, mais pour toi. » Gillian Anderson : « Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Ton opinion est la seule qui compte. » Emilia Wickstead : « Il est facile de se laisser emporter quand on suit son cœur, mais apprécier le présent est une partie importante du voyage. » Charlotte Tilbury : J'ai reçu une note d'un rédacteur en chef du magazine Beauty qui me disait : « Impressionne-les Charlotte. Je sais que tu seras une star. » Cela m'a encouragée à poursuivre mes rêves dans les moments difficiles et m'a vraiment motivée lorsque je cherchais du travail et que j'avais des difficultés. » Misty Copeland : « Surtout, embrasse tout ce qui viendra et sache que ta voix peut être utilisée pour apporter des changements bien au-delà de ce que tu ferais sur scène au cours de ta carrière. » Zainab Salbi : « Oh, comme je souhaite que mon moi de 20 ans sache qu'elle est si belle. Que sa beauté vient de son cœur aimant et de son âme rayonnante. » Roisin Murphy : « Mon moi de 20 ans était mon moi le plus instinctif. J'ai signé mon contrat de disque à 20 ans, alors je me dirais à moi-même que suivre mon instinct, suivre le courant, c'était la bonne chose à faire, et j'enlèverai l'anxiété de croire que je ne le méritais pas ou que je ne pourrai pas le gérer. » Dre Barbara Sturm : « Ne passe pas trop de temps à te préoccuper de choses que tu ne peux pas changer. Passe à autre chose et souris, car cela n'a pas d'importance dans l'ordre des choses. » Bernardine Evaristo : « Je lui dirais de développer consciemment une attitude mentale positive le plus tôt possible, car cela lui permettra de traverser les moments difficiles, qui pourraient durer de nombreuses années. Cela l'aidera également à développer son talent, à atteindre ses objectifs et à être plus compatissante envers ses semblables, ce qui est important pour un écrivain qui a besoin de comprendre et de ne pas porter de jugement sur ses créations de fictions. » Simone Rocha : « J'étais en première année de maîtrise à CSM. Je me dirais à moi-même écoute, concentre-toi et contribue ; [et] visite davantage la bibliothèque. » Gucci Westman : « N'aie jamais peur de sortir de ta zone de confort. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais ce que cette nouvelle opportunité aurait pu t'apporter. » Chimamanda Ngozi Adichie : « En regardant maintenant (à 41 ans) des photos de moi à 20 ans, je n'arrive pas à croire le temps que j'ai perdu à croire que je n'étais pas assez bien comme ça. » Maria Balshaw : « Cela aurait été chouette si quelqu'un m'avait aussi averti que je dirigerais un jour la Tate que j'aimais tant visiter quand j'avais 20 ans. Mais je ne les aurais pas crus. » Tata Harper : « C'est une époque que tu ne retrouveras jamais. Mets-toi en avant et ne laisse rien ni personne t'arrêter. Et surtout, amuse-toi ! » Isabel Marant : « Je pense que la vingtaine est une période où l'on se cherche et un âge où l'on peut beaucoup jouer avec son look. Et c'est quelque chose que tu devrais faire, pour te trouver et pour gagner en confiance. »

Pour voir l'intégralité du reportage, consultez le site de Porter à l'adresse https://www.net-a-porter.com/porter/article-82c215c35c8ac11f

À propos de NET-A-PORTER

NET-A-PORTER propose une mode incroyable pour des femmes incroyables. Le site, qui est le détaillant leader de produits de luxe au monde, avec l'édition de produits la plus respectée au monde, offre le nec plus ultra de la mode des marques de créateurs les plus convoités, l'assortiment le plus exceptionnel de montres fines et de bijoux précieux et plus de 200 marques de beauté spécialisées. Notre édition exigeante met particulièrement l'accent sur la créativité et la promesse de la prochaine génération de talents de la mode par le biais de Vanguard, notre programme pour les marques émergentes. La prise en compte de l'impact environnemental et social façonne de plus en plus l'offre de produits. Le lancement de la plateforme NET SUSTAIN a été créé pour mettre en valeur les marques qui placent la durabilité au cœur de leur produit. En unissant le contenu et le commerce pour offrir une expérience client immersive et inspirante, NET-A-PORTER s'adresse à une communauté mondiale et présente une verticale éditoriale dédiée avec PORTER, qui est réputé pour son contenu primé mettant en scène une gamme variée de femmes incroyables.

NET-A-PORTER se fait le champion d'un service à la clientèle inégalé offrant un service d'expédition express dans plus de 170 pays, y compris la livraison le jour même ou le lendemain au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Hong Kong, en Allemagne, en France, en Australie et à Singapour, une expérience d'achat sans faille sur tous les appareils, un emballage luxueux, des retours faciles et une équipe multilingue de service à la clientèle et d'achat personnel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. NET-A-PORTER, qui est une pionnière du shopping personnel et des services de relation client à l'ère numérique en 2000, continue d'innover et de renforcer son offre, avec un style virtuel, des exclusivités numériques sur invitation uniquement et une suite d'offres spécialisées de calibre mondial pour les EIP (personne extrêmement importante), les clients les plus fidèles et les plus précieux de la marque.

NET-A-PORTER fait partie YOOX NET-A-PORTER Group, le leader mondial du luxe et de la mode en ligne, composé des boutiques en ligne multimarques NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET et YOOX ainsi que de sa division Online Flagship Stores qui s'associe aux grandes marques de luxe pour propulser leurs propres destinations de commerce électronique. Le groupe compte plus de 4,3 millions de clients hautement actifs et grands acheteurs dans le monde entier. YOOX NET-A-PORTER, qui est une pionnière de l'association des domaines de la technologie et du luxe, satisfait la clientèle la plus exigeante grâce à des produits conçus par des experts des meilleures marques de luxe, à un service personnalisé de bout en bout, aux technologies les plus récentes et à un contenu inspirant, le tout façonné par près de 20 ans de connaissance du consommateur de luxe moderne.

Pour plus d'informations sur NET-A-PORTER, visitez NET-A-PORTER.com

Pour en savoir plus sur le YOOX NET-A-PORTER Group, visitez le site ynap.com

Suivez @netaporter : Instagram/Facebook/Twitter/Wechat /YouTube/Pinterest/Kakao/Weibo

NET-A-PORTER.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1196083/NET_A_PORTER__Logo.jpg

SOURCE YOOX NET-A-PORTER GROUP