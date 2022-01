200ème étape de traitement pour l'essai AIRFLOW-3 sur la BPCO

300 patients traités dans le monde entier avec dNerva®, la thérapie de dénervation pulmonaire ciblée.

MINNEAPOLIS, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nuvaira, un développeur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, annonce deux étapes importantes dans le traitement. 200 patients ont été traités dans le cadre de l'essai pivot AIRFLOW-3, le premier essai interventionnel sur la BPCO dont le critère d'évaluation principal était la réduction des exacerbations de la BPCO. Dans le monde entier, 300 patients ont reçu un traitement de dénervation pulmonaire ciblée (Targeted Lung Denervation, TLD) de dNerva® dans le cadre de cinq essais cliniques.

Le dNerva® TLD est une procédure bronchoscopique qui interrompt la transmission du nerf pulmonaire au poumon afin de réduire les conséquences cliniques de l'hyperactivité neurale. Le mécanisme est similaire à celui des anticholinergiques (la principale classe de médicaments contre la BPCO) pris quotidiennement pour gérer les symptômes. La procédure unique dNerva peut réduire le risque d'exacerbation, améliorer les symptômes et stabiliser la fonction pulmonaire.

Le 300ème traitement par dNerva TLD a eu lieu ce mois-ci. Le Dr Gerard Criner, président et professeur de médecine et de chirurgie thoracique à la Lewis Katz School of Medicine de l'Université Temple, a traité 20 patients dans le cadre de l'essai AIRFLOW-3. « Si nous pouvons aider les patients à stabiliser leurs symptômes de BPCO et à éviter qu'ils ne soient hospitalisés, cela sera bénéfique pour les patients, leurs soignants et réduira également la charge sur le système de santé », a-t-il déclaré. Les exacerbations de la BPCO représentent environ deux tiers du coût total des soins de la BPCO, estimé à 49 milliards de dollars par an aux États-Unis.

Ce mois-ci marque également une étape critique du traitement dans l'essai AIRFLOW-3. Le professeur Pallav Shah, médecin consultant aux hôpitaux Chelsea & Westminster et Royal Brompton de Londres et professeur de médecine respiratoire à l'Imperial College, est le principal participant à l'essai. Il a réalisé la 200ème procédure AIRFLOW-3 chez un patient souffrant de BPCO modérée à sévère, présentant des symptômes importants et des antécédents d'exacerbations de la BPCO malgré une prise en charge médicale optimale. « De nombreux patients atteints de BPCO souffrent d'une mauvaise qualité de vie en raison d'exacerbations répétées de la maladie », a-t-il déclaré. « L'essai AIRFLOW-3 est une occasion passionnante d'évaluer une procédure unique en ambulatoire qui pourrait réduire durablement les exacerbations de la BPCO et améliorer la stabilité clinique. »

La société a récemment obtenu un engagement supplémentaire de 50 millions de dollars de financement par emprunt et par actions avec Innovatus Capital Partners, LLC, qui sera utilisé pour achever l'essai AIRFLOW-3 et obtenir l'approbation de la FDA américaine.

À propos de Nuvaira

Nuvaira est une société privée dont le siège est à Minneapolis, Minnesota. Le système de dénervation pulmonaire ciblée dNerva®, dont la société est propriétaire, s'attaque à l'hyperréactivité des voies respiratoires, un fondement physiopathologique de la BPCO et de l'asthme, par une procédure bronchoscopique unique, réalisée en ambulatoire et conçue pour réduire la fréquence et la gravité des exacerbations de la BPCO.

Le système TLD dNerva®, approuvé par le marquage CE, fait l'objet d'une étude clinique et n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques déposées de Nuvaira, Inc. Veuillez visiter www.airflowtrial.com et www.Nuvaira.com.

Innovatus Capital Partners, LLC

Innovatus Capital Partners, LLC, est un conseiller indépendant et une société de gestion de portefeuille avec environ 1,7 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Innovatus adhère à une stratégie d'investissement qui identifie les opportunités de rupture et de croissance à travers plusieurs catégories d'actifs avec un thème unifié de préservation du capital, de génération de revenus et d'option de hausse. L'entreprise dispose d'une équipe dédiée de professionnels de l'investissement dans les sciences de la vie ayant une expérience approfondie des soins de santé, notamment des sciences de la vie. Innovatus et ses dirigeants ont une expérience considérable dans le financement par emprunt des dispositifs médicaux, des diagnostics et des entreprises de biotechnologie qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits, améliorent les résultats des patients et réduisent les dépenses globales de santé. Plus d'informations sur www.innovatuscp.com.

