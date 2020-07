2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE wspiera innowacyjność wśród studentów

Zespoły studentów zmierzą się w ogólnoświatowym konkursie poświęconym zagadnieniom sztucznej inteligencji i algorytmów;

SHENZHEN, Chiny, 15 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Studenci z całego świata mogą sprawdzić swoje umiejętności z zakresu algorytmów sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) na arenie międzynarodowej w ramach konkursu 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE, który rozpoczął się w dniu 8 lipca.

W ramach ogólnoświatowego konkursu zorganizowanego przez Huawei zespoły studentów będą analizować i tworzyć rozwiązania problemów napotykanych w branży sztucznej inteligencji, jako przyszłe pokolenie ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji i algorytmów.

W nawiązaniu do otwarcia konkursu Zhang Ping'an, prezes ds. konsumenckich usług chmury obliczeniowej w Huawei Consumer Business Group, powiedział: „Spośród milionów utalentowanych osób, które już teraz współtworzą ekosystem HMS, pragniemy wyłuskać grupę największych talentów, które podtrzymają ten niewiarygodny rozwój w obszarze sztucznej inteligencji. Zadania konkursowe są z życia wzięte, a uczestniczący w konkursie studenci zasilą nasze szeregi, by wspólnie z nami budować w pełni połączony, inteligentny świat".

Uczestniczące zespoły zostaną w pierwszej kolejności podzielone i przypisane do jednej lub dwóch kategorii konkursowych: Uczenie maszynowe lub Widzenie komputerowe. W rundzie pierwszej uczestnicy z całego świata będą składać prace konkursowe, które będą oceniane w czasie rzeczywistym. 15 zespołów z najlepszymi wynikami z poszczególnych kategorii konkursowych wejdzie do finału. Aby dotrzeć do mety, finaliści podejmą wyzwanie związane z nieustanną optymalizacją algorytmu. Zwycięskie zespoły trafią do grona przyszłych ekspertów w tej dziedzinie.

Nagrody i inne korzyści dla uczestników konkursu:

możliwość uczenia się od wiodących ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji i algorytmów oraz przedstawicieli ośrodków z całego świata, zasiadających w jury;

możliwość skorzystania z ogólnoświatowej promocji dla zwycięskich zespołów;

szansa rozpoczęcia kariery w branży sztucznej inteligencji i danych w ramach programu Huawei Shining-Star Program.

Łączna pula nagród: 158 tys. dolarów amerykańskich, w tym 30 tys. dolarów za pierwsze miejsce, 15 tys. dolarów za drugie miejsce, 10 tys. dolarów za trzecie miejsce oraz 2 tys. dolarów za wyróżnienie.

W ramach Ceremonii Otwarcia 2020 DIGIX AI GLOBAL CHALLENGE firma Huawei zorganizowała wirtualne wydarzenie na żywo w dniu 8 lipca (środa) o godz. 9:00 wg strefy czasowej UTC+1, aby przedstawić korzyści dla uczestniczących zespołów oraz przybliżyć sylwetki prelegentów z różnych instytutów i ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji z całego świata. Do grona jury konkursowego zaproszono prawie 20 profesorów z całego świata w dziedzinie sztucznej inteligencji i algorytmów, którzy będą służyć uczestnikom profesjonalnymi poradami.

Zespół ekspertów: Zhi-Hua Zhou, profesor Uniwersytetu Nankińskiego i zagraniczny członek Akademii Europejskiej; Pascal Van Hentenryck, profesor Instytutu Technicznego Georgii i współprzewodniczący programu AAAI 2019; oraz Giuseppe De Giacomo, profesor Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie i przewodniczący programu ECAI 2020.

Zasady udziału

Aby wziąć udział należy się zarejestrować jako HUAWEI Developers na stronie https://developer.huawei.com/consumer/en/ oraz zgłosić udział indywidualny lub zespołowy (maks. trzech członków w zespole) za pośrednictwem strony 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE do 20 września 2020 r. https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/101592649207348035.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

rejestracja i runda pierwsza (8 lipca-20 września): zespoły będą realizować w jednej lub dwóch kategoriach konkursowych;

(8 lipca-20 września): zespoły będą realizować w jednej lub dwóch kategoriach konkursowych; finał (koniec października):15 zespołów z najlepszymi wynikami z poszczególnych kategorii konkursowych w rundzie pierwszej wejdzie do finału, w którym będą sędziować eksperci z dziedziny sztucznej inteligencji z całego świata.

