2020年BLACK GIRLS LEAD(TM)大会和emerge(TM)合作，走向虚拟

纽约2020年7月15日 /美通社/ -- BLACK GIRLS ROCK!宣布其一年一度的BLACK GIRLS LEAD大会与护发品牌emerge合作，将于7月31日至8月1日举行。今年的大会被重新想象为虚拟活动，并且被设计用来在两天的时间里，让全美年轻女孩一起进行自我发现、反思和庆祝。

BLACK GIRLS ROCK!和面向“Z世代”多元文化女性的一系列丰盈质感护发产品emerge的合作，诞生于一项理解之中，即现在急需提供有色人种年轻女性取得成功所需的资源和工具。

BLACK GIRLS ROCK!宣布其一年一度的BLACK GIRLS LEAD大会与护发品牌emerge合作，将于7月31日至8月1日举行。 Tweet this

Sundial Brands首席执行官卡拉-萨宾(Cara Sabin)表示：“作为一个植根于自我表现和和创造力的护发品牌，emerge致力于为有色人种年轻女孩释放机会，这样她们就能成功地追求实现她们的创意热情。在COVID-19影响黑人和拉丁裔社区、现在继续与系统性的种族主义进行斗争的情况下，我们很荣幸能够与贝弗莉-邦德(Beverly Bond)和BLACK GIRLS ROCK!合作，一起赋能、激励和支持新一代的创意先锋。”

BLACK GIRLS LEAD大会由BLACK GIRLS ROCK!创建，旨在为年龄为13岁至18岁的女孩培养领导技能、批判性思维、独创性和创造力。这一大会将会欢迎来自美国本土和海外属地的1000名年轻女性，让她们参加由杰出的思想领袖和演讲嘉宾主持的众多讨论会、主题演讲、研讨会和大师班，而这些思想领袖和演讲嘉宾将会讨论社会公正、女性进入STEM（科学、技术、工程和数学）领域、金融素养、职业生涯探索、健康保健、创造力与女性团体等问题。

BLACK GIRLS ROCK!创始人和首席执行官贝弗莉-邦德说：“我创建BLACK GIRLS LEAD的宗旨是支持年轻女性的整体发展。这个计划被设计用来帮助女孩发现她们的声音、定义她们的真理、拥有她们自己的机构、打造她们所设想的未来。我很高兴此次与emerge进行合作，很感谢他们致力于加入我们促进和鼓励黑人女孩茁壮成长的努力。”

主办虚拟的BLACK GIRLS LEAD大会，将会为更多有资格的年轻女孩带来参加大会的机会。现在鼓励作为美国居民、年龄在13岁至18岁之间的女孩，通过访问lead.blackgirlsrock.com，来申请参加大会。

垂询BLACK GIRLS ROCK!和BLACK GIRLS LEAD详情，请访问www.blackgirlsrock.com。在Twitter和Instagram上面，请关注“@BlackGirlsRock”，采用话题标签“#BlackGirlsRock”和“#BlackGirlsLead”。

垂询emerge详情，请访问emergeBeautiful.com，还可以在Instagram和Twitter上关注emerge，或是在Facebook上面成为粉丝。

###

媒体联系人：

Carissa Smith

BLACK GIRLS ROCK!

电邮：[email protected]

电话：862-202-6822

Samantha Colton

爱德曼(Edelman)

电邮：[email protected]

电话：315-720-3592

BLACK GIRLS LEAD ™ 和 BLACK GIRLS ROCK! ® 简介

创建BLACK GIRLS LEAD旨在推进年轻女性的领导力发展、批判性思维技能、学业成就、公民参与和慈善事业。自创立以来，BLACK GIRLS ROCK!一直致力于通过为女孩带来发现她们的声音、定义她们的真理、拥有她们自己的机构、尊重她们的要求所需的工具，为她们赋能。BLACK GIRLS ROCK!由著名DJ和慈善家贝弗莉-邦德创建，是一个多层面运动，致力于改变媒体形象的文化，为女性和女孩提供支持。BLACK GIRLS ROCK! Inc.是该多层面运动的501(c)(3)非营利性分支机构，自2006年以来，一直致力于通过领导力、教育、积极身份发展计划，来丰富女孩的生活。

emerge ™ 简介

emerge™是一个新的清洁美容护理产品品牌，由联合利华(Unilever)和Sundial Brands一起为新一波富有创意、喜欢保持自然头发的女性创造。emerge的产品加入了杏仁奶和巴西油桃木果油，能够让您的卷发和发辫保持丰盈与定型。我们的产品不含硫酸盐、对羟基苯甲酸酯类、邻苯二甲酸盐、硅酮、矿物油、矿脂或染料，对头发非常柔和。请到您当地的塔吉特(Target)商店或网站Target.com，来购买emerge™产品。

联合利华北美简介

联合利华是全球领先的美妆和个人护理、家庭护理、食品与茶点产品供应商，在190多个国家开展销售活动，一天覆盖25亿消费者。在美国和加拿大，联合利华的产品组合包含一系列标志性品牌，例如Axe、Ben & Jerry's、Breyers、Degree、Dollar Shave Club、Dove（多芬）、Hellmann's（好乐门）、Klondike、Knorr（家乐）、Lever 2000、Lipton（立顿）、Love Beauty and Planet、Magnum（梦龙）、Nexxus、Noxzema、Pond's（旁氏）、Popsicle、Pure Leaf、Q-tips、Seventh Generation（七世代）、Simple、Sir Kensington's、St. Ives、Suave、Talenti Gelato & Sorbetto、TAZO（泰舒）、TIGI（蒂芝）、TRESemmé（炫诗）和Vaseline（凡士林）。所有上述商标名称均为Unilever Group of Companies（联合利华企业集团）的商标/注册商标。

联合利华的可持续行动计划(USLP)强调了该公司的以下战略和承诺：

帮助超过10亿人采取行动，以便到2020年，改善他们的健康和幸福情况。

到2030年，将我们的产品对环境的影响减少一半。

到2020年，帮助改善千百万人的生计。

USLP通过推动增长和信任、削减成本与降低风险，来创造价值。2018年，联合利华的可持续生活品牌(Sustainable Living Brands)的增长速度比公司的其它品牌快69%，在2017年则是快46%。

自2010年以来，我们一直通过联合利华可持续行动计划来采取行动，在继续发展我们的业务的同时，帮助超过10亿人改善健康和幸福情况，将我们的环境足迹减少一半，改善千百万人的生计。我们已经取得了很大的进展，并继续扩大我们的雄心壮志——最近我们承诺，确保到2025年，我们的塑料包装可以100%全面重复使用、回收/被用作堆肥。虽然依然还有许多工作要做，但是我们还是很荣幸能够在2018年被评为道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Index)的部门领导者，并且连续第八年，在GlobeScan/SustainAbility全球企业责任领导者调查中成为名列前茅的公司。

垂询联合利华美国公司及其品牌详情，请访问：www.unileverusa.com。

垂询USLP详情，请访问：www.unilever.com/sustainable-living/。

Sundial Brands简介

Sundial Brands是一家领先的护肤和护发产品制造商，以创新性地使用高品质和绝对正宗的天然成分而闻名，该公司还是emerge™、SheaMoisture、Nubian Heritage、nyakio™和MCJW的制造商。Sundial Brands是一家通过B Corp（共益企业）认证的公司，该公司的社区商业目标导向商业模式，能够在供应链以及美国和非洲社区中，为可持续的社会和经济赋权创造机会，主要是关注创业、女性赋权、教育与福祉。Sundial Brands通过为美妆和零售行业引进“新共同市场”包容性理念而广受赞誉，由首席执行官卡拉-萨宾以及大部分由黑人和包容人士组成的高管团队领导，作为联合利华子公司开展业务。

Unilever; Sundial Brands

Related Links

http://www.unileverusa.com



SOURCE Unilever; Sundial Brands