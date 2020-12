2021: année de la « gastronomie verte » en Slovénie

La Slovénie proclamée Région européenne de la gastronomie 2021

L'office de tourisme slovène se réjouit que la Slovénie ait été désignée Région européenne de la gastronomie 2021. La Slovénie combine un garde-manger naturel riche et des traditions culinaires historiques, avec des influences provenant de l'Italie à l'ouest, l'Autriche au nord, la Hongrie et la Croatie à l'est. Associez-les à des chefs de renommée mondiale, à un nouveau Guide Michelin et à des vins réputés internationalement, et vous commencerez à comprendre pourquoi la Slovénie est l'une des nouvelles capitales culinaires les plus passionnantes d'Europe.