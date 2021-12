2021 Die 3. Internationale Pekinger Konferenz für öffentlich-rechtliche Werbung mit dem Thema Shedding A Spotlight On Public Service Communications wird eröffnet

PEKING, 9. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft der Nationalen Rundfunk- und Fernsehverwaltung Chinas und der Volksregierung der Stadt Peking fand am 8. Dezember 2021 im Pekinger Shougang-Park die „2021 Die 3. internationale Pekinger Konferenz für öffentlich-rechtliche Werbung" unter dem Motto „Shedding A Spotlight On Public Service Communications" statt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Pekinger Stadtkomitees der KPC und dem Pekinger Büro für Rundfunk und Fernsehen ausgerichtet, wobei die CAA Advertising Information and Culture Communication Co., Ltd und die Beijing Radio & Television Station (BRTV) als Mitveranstalter fungierten.