2021 DIGX GLOBAL AI CHALLENGE: призовой фонд $305 000 для талантливых новаторов в сфере ИИ

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 10 июня в Пекине Ассоциация по развитию искусственного интеллекта Цзянсу (JSAI), Отдел потребительских облачных сервисов компании Huawei и Нанкинский научно-исследовательский центр Huawei совместно запустили конкурс 2021 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE. Со вступительной речью на церемонии открытия выступил руководитель отдела организации деятельности открытых платформ и облачных сервисов подразделения потребительской продукции компании Huawei Лю Дунфан (Liu Dongfang). Выступивший по видеосвязи профессор Нанкинского университета, научный сотрудник ACM/AAAI/IEEE Чжи-Хуа Чжоу (Zhi-Hua Zhou) предложил поклонникам студенческих алгоритмов продемонстрировать свои таланты на конкурсе.

С момента своего первого проведения в 2019 году конкурс DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE привлекает к себе широкий интерес со стороны как поклонников студенческих алгоритмов, так и отраслевых экспертов. Предложения конкурса, воплощающие в себе новейшие теории искусственного интеллекта и деловую практику, привлекают все большее число конкурсантов. Конкурсанты, заинтересованные в испытании своих навыков, могут зарегистрироваться на сайте HUAWEI Developers.

Рост числа предложений, пробуждающих воображение

В этом году на конкурсе GLOBAL AI CHALLENGE DIGIX представлены более сложные предложения, чем когда-либо ранее. Все пять предложений, которые ориентированы на прогнозирование удержания пользователей в различные периоды на основе многочисленных целей и точек зрения, оценку качества товаров на основе многомодельного трансферного обучения, видеорекомендации на основе многоцелевой оптимизации, поисковые ранжирования в многомодальных и многоязычных контекстах, а также идентификацию меню с использованием моделей обучения с малым числом попыток, направлены на решение давних проблем реального мира.

Первое предложение, предсказывающее удержание пользователей в различные периоды на основе многочисленных целей и точек зрения, сосредоточено на методах улучшения многодневных показателей удержания пользователей за счет векторизации поведенческих рядов на основе пользовательской информации, что принципиально важно для анализа моделей машинного обучения нового поколения и многомодальной векторизации.

Следующее предложение — оценка качества товаров на основе многомодельного трансферного обучения — выходит на уровень основ в области информационных потоков. Общепризнано, что при наличии точных моделей оценки качества товаров они будут способствовать технологическим инновациям и прорывам в области обработки естественного языка (NLP), а также разработке алгоритмов NLP.

Предложение, ориентированное на видеорекомендации, основанные на многоцелевой оптимизации, тестирует способность конкурсантов к ранжированию подразумеваемых отзывов пользователей, что имеет решающее значение для выработки точных рекомендаций.

Несмотря на многочисленные всплывающие окна с рекомендациями пользователи, как правило, проводят поиски для получения необходимой им информации. Однако оптимизация процесса обработки пользовательских запросов и ранжирования результатов поиска остается трудной задачей. Эту проблему решает предложение по поисковому ранжированию в многомодальных и многоязычных контекстах.

Последнее предложение, заключающееся в идентификации меню с использованием моделей обучения с малым числом попыток, разработано для повышения точности распознавания текста в изображениях, освоения новых технологий в области распознавания текста в изображениях и содействия прогрессу в этой сфере.

Все пять предложений являются прагматичными и перспективными, требуя от конкурсантов построения алгоритмических моделей на основе заданных массивов данных, решения реальных проблем и внедрения передовых технологий искусственного интеллекта. Они направлены на стимулирование новаторства в области алгоритмов искусственного интеллекта и создание условий для процветающей деловой среды.

Экспертное наставничество, раскрывающее таланты в сфере искусственного интеллекта

Конкурсантам будет предоставлена возможность использовать мысли известных специалистов в области искусственного интеллекта, включая профессора Нанкинского университета, научного сотрудника ACM/AAAI/IEEEE Чжи-Хуа Чжоу, профессора Технологического института Джорджии и сопредседателя программного комитета Конференции по искусственному интеллекту (AAAI) 2019 года Паскаля ван Хентенрика (Pascal Van Hentenryck), а также профессора римского университета «Сапиенца» ("La Sapienza") и председателя программного комитета Европейской конференции по искусственному интеллекту (ECAI) 2020 Джузеппе де Джакомо (Giuseppe De Giacomo). Кроме того, в состав именитого жюри войдут 15 экспертов по искусственному интеллекту из Китая, оценивающих работы на различных этапах конкурса. Эти эксперты будут давать бесценные отзывы, помогая конкурсантам создавать более эффективные алгоритмы и реализовывать полученные знания на практике.

Призовой фонд $305 000 на финансирование завтрашних первопроходцев в области искусственного интеллекта

В качестве призовых денег для вручения победителям конкурса было выделено 305 тысяч долларов США, что значительно превышает размеры призовых фондов прошлых лет. По каждому из пяти предложений каждый чемпион, второй и третий призеры и заслуженные участники команды получат по 30 000, 15 000, 10 000 и 2 000 долларов США соответственно.

После регистрации в конкурсе его участники могут попробовать свои силы в онлайн-состязании, отправив заявки на любое количество предложений. 6 команд по каждому предложению и 30 команд в общей сложности будут отобраны в суперфинал на основе результатов автоматического подсчета очков и экспертных оценок. Финалисты примут участие в специальном онлайн-конкурсе и выступят с презентациями.

Всемирно известный конкурс алгоритмов искусственного интеллекта DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE предоставляет студентам и талантливым разработчикам студенческих алгоритмов уникальную возможность для освоения футуристических технологий и решения проблем, препятствующих научно-техническому прогрессу в эпоху цифровых технологий. Он будет по-прежнему служить платформой для талантливых разработчиков студенческих алгоритмов с целью всесторонней демонстрации их навыков и участия в технологических и профессиональных обменах, в то же время помогая специалистам по алгоритмам искусственного интеллекта расширять границы мышления.

Для начала работы нажмите здесь: https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/201621219634131423

SOURCE Huawei