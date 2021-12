2021 IECIE eCig Expo w Shenzhen: Broad Far prezentuje cztery nowe rodzaje podgrzewanego tytoniu

Broad Far wprowadziła na rynek dwie kategorie podgrzewanego tytoniu, klasyczną serię Brown, Yellow, Blue, Lawn, Green, Ice-storm, a także serię udoskonaloną – Purple Beach, Carmine, Coral i Mahogany. Dzięki zastosowaniu nowych materiałów i zaawansowanych technologii, w tym rekonstruowanych liści tytoniu, zmodernizowanych filtrów i aromatyzowanych ekstraktów naturalnych, Broad Far tworzy wyjątkowe produkty tytoniowe o wysokiej wydajności, których celem jest zaspokojenie osobistych preferencji smakowych i potrzeb szerokiego grona konsumentów w niemal wszystkich krajach i regionach świata.

Celem firmy Broad Far jest opracowanie nowej generacji alternatywnych produktów tytoniowych dla dorosłych. Spółka obejmuje swoim zasięgiem Europę, Bliski Wschód i Azję Południowo-Wschodnią, a w ciągu zaledwie czterech lat rozszerzyła swoją działalność na ponad 30 krajów. Przedsiębiorstwo zawsze koncentruje się na zrównoważonym rozwoju branży, ochronie kultury oraz zdrowiu i szczęściu człowieka. Wartości te są wpisane w innowacyjny styl życia i ducha marki.

Spółka planuje wprowadzić na rynek trzecią generację podgrzewanych wyrobów tytoniowych w trzecim kwartale 2022 roku, charakteryzujących się niezwykle przyszłościowymi wzorami. Broad Far konsekwentnie koncentruje się na wizji ochrony środowiska i ograniczania szkodliwości, a także jest w pełni świadoma globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które uwzględniają spójność społeczną i nadchodzącą nową rewolucję przemysłową. Najnowszy, innowacyjny projekt papierosów jest jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska, oferuje delikatniejsze doznania i autentyczny smak dzięki zastosowaniu organicznych materiałów. Kontynuując swoją działalność, Broad Far będzie również oferować dodatkowe usługi dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów na całym świecie.

Broad Far

Broad Far Hong Kong jest producentem podgrzewanych wyrobów tytoniowych (HTP) przeznaczonych na najważniejsze rynki tytoniowe na całym świecie. Misją spółki jest wspieranie dominującego trendu w branży tytoniowej, który wynika z faktu, że świadomość palaczy dotycząca zagrożeń dla zdrowia skłania ich do rezygnacji z papierosów tradycyjnych na rzecz podgrzewanych wyrobów tytoniowych. Firma nieustannie inwestuje w badania i rozwój produktów, starając się znaleźć jak najwięcej nowych rozwiązań dla użytkowników, którzy poszukują różnych smaków i pragną wzbogacić swoje doświadczenia płynące z palenia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1704388/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1704389/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1704390/3.jpg

