2021 New Growth Drivers Fair - Qingdao findet im Juli statt

Die Messe steht unter dem Motto „New Situations, New Growth Drivers and New Opportunities" und soll eine effektive, systematische Plattform zur Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit bilden. Die Plattform zeigt die Erfolge, die multinationale Unternehmen bei der Umstellung auf neue Wachstumsfaktoren angesichts der neuen Landschaft auf den globalen Märkten erzielt haben, neben den neuesten Produkten und Technologien von erstklassigen chinesischen und globalen Unternehmen. Ein spezieller Bereich wird die industriellen Vorteile und Entwicklungsmöglichkeiten der Provinz Shandong hervorheben.